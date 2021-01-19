2021 Yılı Emekli Maaşı Promosyonları Belli Oldu! En Çok Promosyon Veren Banka Hangisi?

Bankaların emekli maaşlarını kendilerinden alma taahhüttü sağlayan müşterilerine sunduğu promosyon ödemesi ayrıcalığının 2021 yılında ne kadar olduğu belirlendi. Bu yılın promosyon ödemesi miktarları listesi ve en yüksek promosyon veren bankalar haberin devamında...

Bankalar emekli vatandaşlara müşterileri olmaları ve emekli maaşlarını kurumları aracılığı ile almaya yönelik beyanda bulunmaları karşılığında bu müşterilerine bir miktar promosyon ödemesi yapmaktalar. Bu promosyonun 2021 yılında ne kadar olacağı ise merak konusuydu ve sonunda açıklığa kavuştu. Şimdiki merak konusu ise şu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

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Çeşitli bankalar emekli vatandaşlara kendi kurumlarından maaş hesabı açtırabilmek ve maaşlarını bu şekilde tahsis etmeleri hususunda cezbetmeye çalışıyorlar. Bu hususta denedikleri yollardan biri de promosyon ödemesi yapmak. Bu durumda hem banka müşteri kazanmış oluyor hem de emekli vatandaş ek gelir kazanmış oluyor.

Şimdiye kadar herhangi bir bankaya emekli maaşlarını kendilerinden tahsis edeceğine dair taahhütte bulunmamış veya verilen taahhüt süresini doldurmuş olanlar ve emeklilik hakkını yeni kazananların en merak ettiği konulardan birisi 2021 yılı promosyon ücretleri. Konunun kendisini ilgilendirdiği herkes bu hususta araştırma içerisindeyken bankalardan kuyruk kuyruğa açıklamalar geldi. Geçtiğimiz yıl 500 TL ve 750 TL arasında bir ortalamada seyreden promosyon ödemeleri bu sene bazı bankalar tarafından ek şartlar talep edilmeksizin 1600 Türk lirasına kadar ulaşmış durumda. Bazı kampanyalar ve ek koşullar dahilinde bu ödemeler 2550 liraya bile ulaşabilmekte.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

2021 yılının başında zamlı şekilde maaşlarını almaya başlamış olan emekli vatandaşlar maaşlarını aldıkları bankaların promosyon ücretlerine yaptıkları zammı da takip içerisindeler. İşte bankalar ve 2021 promosyon ödemesi listesi.

Maaşını kendisinden alma taahhüttü sağlayan müşterilerine Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL'ye kadar, Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL'ye kadar, Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL'ye kadar, Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL'ye kadar, Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL'ye kadar, İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL'ye kadar, Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL'ye kadar, Yapı Kredi Bankası: 1.000 TL, 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar, Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL'ye kadar, Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL'ye kadar, QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL'ye kadar, ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL'ye kadar maaş miktarına bağlı olarak değişen miktarlarda promosyon ödemesi sağlamakta.