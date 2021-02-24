2021 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlayalı kısa bir süre oldu. Müslüman aleminin 30 gün oruç tutarak gelmesini özlem ile bekledikleri Ramazan Bayramı, müminler arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu en üst seviyelere çıkartıyor. Çok sayıda surede, hadiste konusu geçen Ramazan Bayramı Müslüman aleminin kavuşmak için hasret içinde bekledikleri bir bayramdır. Üç aylarda ibadetini gerçekleştiren İslam alemi Ramazan Bayramının, 2021 takviminde hangi güne denk geldiğini oldukça merak ediyor. Ramazan’ın habercisi olarak bilinen üç aylar geçtiğimiz haftalarda 12 Şubat Cuma gününden 13 Şubat cumartesiye bağlayan akşam itibariyle başladı. Üç ayların ilki olan Recep ayı hicri takvime göre 29 gün sürecek, ikincisi olarak bilinen Şaban ayı 14 Mart günü başlayacakken, İslam aleminin ayı olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Bu sorunun cevabı haberimizde.

Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?

Ramazan Bayramı 2021 yılının 13 Mayıs perşembe gününde başlayarak 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramın ikinci günü 14 Mayıs cuma gününe denk gelirken, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelecek. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın Arefe günü 12 Mayıs çarşamba gününe gelmektedir.

2021 yılı Ramazan Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı arife günü hangi gün? 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. günü hangi gün? 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü hangi gün? 14 Mayıs cuma

Ramazan bayramının 3. ve son günü hangi gün? 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ile ilgili olan ayetler; Maide Suresi, Tevbe Suresi, Nisa suresi, Ahzab Suresi, Meryem Suresi, Kadir suresi, Mücadele Suresi, Tahrim Suresi Ramazan ayı ile ilgili olan sureler arasında bulunmaktadır.