2021 Öğretmen Atama Kontenjanları, Branş Dağılımı, Kılavuzu ve Takvimi

Geçtiğimiz günlerde önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2021’de 20 bin öğretmen atama haberi, devlet kadrosunda çalışmak isteyen öğretmenleri çok sevindirmişti. Aldıkları puana göre atanmak istedikleri bölgeyi seçerek yapacakları tercihlerin sonucunda öğretmenlerin nerede görev alacakları belli olacak. Peki 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atamalar ne zaman açıklanacak? Bu akşam yapılan açıklama ile birlikte bu sorular nihayet yanıt buldu.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmenler, uzun süredir atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili müjdeli haberi verdi. AK Parti Kongresi’nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söylemişti.

2021 ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 2021 atama takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ön başvurular 15-26 Mart'ta yapılacak. “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek olan bu başvuru sürecine binlerce aday katılacak.

Öğretmen adaylarının sözlü sınava gireceği sınav merkezlerinin açıklanması ise 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sözlü sınavlar da 17 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları da 8 Temmuz 2021’de açıklanacak. Aday öğretmenlerin atama tercihleri 1 Eylül – 6 Eylül tarihleri arasında alınacak ve bunun sonuçları 8 Eylül 2021’de açıklanacak.

2021 ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hangi branşta kaç tane öğretmen atanacağı ile ilgili kararın toplam kadro ihtiyacına göre belirlendiğini söylemişti. Hatta toplam bütçeye göre en yüksek kadroyu Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığını vurgulamıştı. Bugün yayınlanan duyuruda 2021 öğretmen atamalarındaki branş dağılımı da belli oldu. En yüksek atamanın 2.883 kontenjanla Sınıf Öğretmenliğinde yapılacağı, sınıf öğretmenliğinin ardından 2.094 kontenjanla Özel Eğitimin geldiği açıklandı.

Öğretmen Atama Süreci Nasıl İşliyor?

MEB’in, öğretmen atamaları için duyuru yapmasının ardından adaylar ön başvuru yapıyor ve ardından sözlü sınava giriyor. Sözlü mülakat sonuçları açıklandıktan sonra da öğretmen adayları atama tercihlerini yapıyor ve puanları ile kontenjan sayısına göre atama işlemleri gerçekleştiriliyor.