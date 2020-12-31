2021 MPİ Yılbaşı Çekiliş Sonuçları! 2021 Milli Piyango Bilet Sorgula Yılbaşı Özel Çekilişi Sıralı Tam Liste Sonuçlar

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar yavaş yavaş belli oluyor. 10 Bin TL kazanan numaralar belli oldu, 100 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL ve 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye yılbaşı gecesinde talihlilerin olacak! 2021 MPi yılbaşı çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste 2021 MPİ! Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde çıkan numaralar ve kazanılan ikramiye tutarları haberimizin devamında sizlerle...

2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları!

2021 Yılbaşı milli piyango çekilişi başladı! 31 Aralık 2020 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren canlı olarak yapılacak MPİ Yılbaşı çekilişi 1 Ocak 2021 Pazartesi gece yarısında tamamlanacak. Şimdiden 10 bin TL, 100 bin TL ve 1 milyon TL'lik ikramiyelerin sahipleri belli oldu! Sizin de biletinize büyük ikramiyeler isabet etmiş olabilir. Bu yılbaşında büyük ikramiye bedeli de 100 milyon TL olarak açıklandı! 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilişi gece yarısı tam 2021'e girerken yapılacak! Kanal D, Teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanan 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, internette de birçok platformdan canlı ve şeffaf olarak yayınlanıyor. 2021 yeni yıla "zengin" girmek isteyen milyonlarca kişi de ellerinde biletleri, MPİ yılbaşı çekilişini canlı olarak izliyorlar!

2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları, çekiliş yapılıp sonuçlar açıklandıkça sayfamızda yenilerek yerini alacaktır. 2021 Milli Piyango çekiliş sonucu ve bilet sorgulama işlemi için buyrun haberimizin devamına...

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252

8216776

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513

120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6868570

8662322

8208946

8410699

3607765

2430848

0054528

8771885

8496208

3293200

0147175

6192272

4574408

6598220

3525852

0543397

6163466

5637318

9464593

7668484

1063841



759845301206025573827451424175135685343144267355897792375033310604351684353987228475328740879412875578986611318689929256473045803005481853735273667314133666043825014089661411281434499466949028449734863598420720535375577347114000983813677710435931014552246947722419041026503886926062705835039054187388184703307021036468071288477320450018678402298801338933727078693642056297323640677334007138714360705536627401141627317131057604173656712065509840375817759675736042115711780299796307073377157714596870446093187497355889526721769265532499742428262645903862992633216712418154757589189294403852954733235915954402282376512652693496715992135924921134637278627243515620075652173621290514615983628300282777808472507588071834931121332105186294100267213351340270088099188087416773989008270218879025644007590540183347923065741345919755253698274336141864832019017298221824840180701105788485608858698326707149018225238448610650247338951308461224939356149923625606266325336020520879352659135992212240019481410964411646134714784051586004554486419304460721484456862196768923499438685676786377478729040238883834514287755476469709801

2021 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi tüm hızıyla sürüyor! Siz de Televizyondan ve internetten canlı olarak 2021 MPİ yılbaşı çekilişini CANLI izleyebilirsiniz. Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazanan talihli numaralar sayfamızda sürekli yenilenecektir.