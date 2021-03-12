2021 MEB EKYS Nedir, Ne Zaman Yapılacak? MEB EKYS Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan resmi okullara yönetici olarak atanmak isteyen adayların katılacağı 2021 MEB EKYS sınavı, ülke genelinde 14 Mart 2021 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan sınav için heyecanlı bekleyiş başladı.

EKYS NEDİR?

Adaylık eğitimini tamamlayan tüm öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yönetici olarak görev alabilmek için girebileceği EKYS sınavı 14 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Ülke genelinde aynı anda saat 10.15’te başlayacak olan sınavın soru dağılımı da merak ediliyor.

2021 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) 14 Mart 2021 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adayların sınavı tamamlamaları için 150 dakika yani 2.5 saat süre verilecek.

2021 MEB EKYS SORU DAĞILIMI

Geçtiğimiz aylarda içeriği değiştirilen MEB EKYS sınavının yeni soru dağılımı adaylar tarafından araştırılıyor. Önceki senelerde karşımıza “Genel kültür ve yetenek” olarak çıkan kısım sadece “Genel Kültür” olarak değiştirildi.

80 sorunun sorulacağı 2021 yılı MEB EKYS sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

Soru dağılımları da şu şekilde belirlendi;

Genel kültür: %20 (16 soru)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10 (8 soru )

Değerler eğitimi: %10 (8 soru)

Eğitim ve öğretimde etik: %10 (8 soru)

Eğitim bilimleri: %30 (24 soru)

Mevzuat: %20 (16 soru)

2021 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek olan adayların merak ettiği diğer bir soru ise MEB EKYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağıdır. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sınav sonuçları 7 Nisan 2021 tarihinde belli olacak.

Adaylara 80 adet çoktan seçmeli sorunun sorulacağı bu sınavın değerlendirilmesinde yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, yalnızca doğru cevapları dikkate alınacak. Doğru cevap sayıları toplanan adayların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.

7 Nisan 2021 tarihinde, sınava giren aday öğretmenler ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmesi için sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapması gerekecek.