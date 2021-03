2021 KPSS Lisans, Önlisans, Lise Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2021 KPSS Lisans Sınavı Takvimi

Herkesin malumu olduğu üzere ülkemizde her yılın hemen her dönemi milyonlarca kişinin hayatını kökünden etkileyen bir sınav var. Evet, bahsi geçen sınav sizin de tahmin ettiğiniz üzere KPSS…

KPSS, herhangi bir kamu kuruluşunda memur olmak isteyen ve bu bağlamda memur olmayı bekleyen istisnasız her adayın katılım sağlaması gereken bir sınav. Bu yapısı nedeniyle her yıl milyonlarca kişi hayatını KPSS’ye göre düzenliyor ve yine bu kişiler KPSS’ye dair hemen her haberden haberdar olmak istiyorlar. Bu bağlamda KPSS’ye hazırlanan adayların kesinlikle haberdar olması gereken bir haber de KPSS sınav takvimi… Yani bir KPSS adayı 2021 KPSS sınavlarının hangi tarihte olacağını bilmelidir. Bu bağlamda haberimizin devamında kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz zira haberimizin devamında belli olan 2021 KPSS takvimi mevcut!

2021 KPSS Lisans Sınavı Takvimi

Başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021 ile 14 Haziran 2021 arasındadır.

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 1 Ağustos 2021’de gerçekleşecektir.

Alan Bilgisi Sınavı 7-8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

KPSS adayları son sınav olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınavı (ÖABT) ise 15 Ağustos 2021’de gireceklerdir.

Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir.

Pek çok kişi lise ve ön lisans KPSS sınavlarının 2021 takvimini de merak etmektedir. Söz konusu sınavların 2 yılda bir yapıldığını ve 2020’de yapılan bu 2 sınavın da bu sene değil seneye yani 2022 yılında yapılacağını hatırlatalım.

KPSS NEDİR?

Açılımı “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)” olan ve her yıl milyonlarca adayın girdiği sınav ilk kez ÖSYM tarafından 2002 yılında hazırlanmıştır. Ülkemizde bulunan bazı devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler için yapılmaktadır. Lise, önlisans veya lisans mezunları KPSS’ye girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl düzenlenirken önlisans ve ortaöğretim KPSS 2 yılda bir gerçekleşmektedir. Adaylar KPSS’ye istedikleri kadar girebilirler, herhangi bir sınır bulunmamaktadır.