2021 Emekli Bayram İkramiyesi Zam Geliyor! En Az 1250 TL Olacak

2021 emekli maaşlarındaki zam oranları artık netlik kazanmıştır. Bu sayede;

Memur emeklileri,

Esnaf emeklileri

SSK ve SGK emeklileri net maaşlarına erişim sağlayabilmişlerdir.

Emeklilerin 2021 yılı ocak ayı maaşlarının zamlı oranlardan yatırıldığının altı çizilmektedir. Çalışanlar için de aynı durum söz konusudur. Maaşların zam oranlarının ve miktarlarının açıklanmasından sonra sıra ek ödemelere gelmektedir. zira bilindiği üzere çalışanlar ve emekliler yıl içerisinde farklı teşvikler temin etmektedir. Promosyon ödemeleri ve ikramiyeler bu alanda ilk akla gelen gelir kaynaklarıdır.

Emekliye Bayram İkramiyesi!

Genel bir uygulama olarak ülkemizde emeklilere bayram ikramiyesi verilmektedir. Bu sayede bayramlarda herhangi bir maddi sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmiş olmaktadır. Aynı zamanda gelenek ve göreneklerin yaşatılması adına da böyle ödemelerin yapıldığının altı çizilmektedir. Sadece bayramlara özel kredi temin eden bankaların olması da aynı sonuca götürmektedir.

Emekliler için verilen bayram ikramiyesinde tutarlar her sene artmaktadır. Ayrıca her emekli aynı miktarda maaş almadığı gibi ikramiye için de aynı miktarların verilmesi uygun olmamaktadır. İkramiyelerin geçtiğimiz sene içerisindeki ortalaması 1000 TL civarındadır. Bu seneki ikramiye tutarlarının ise 1250 olması beklenmektedir. Çünkü maaşlarda olduğu gibi ikramiyelerde de senelik olarak zam yapıldığı bilinmektedir.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Resmi kaynaklardan elde edilen veriler bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek sorusunun da yanıtlanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede;

Ramazan Bayramı için 10 -12 Mayıs 2021,

Kurban Bayramı için 12 – 16 Temmuz 2021 ikramiye tarihleri olarak açıklanmıştır.

Tarihlerin arasında zaman olması yığılma oluşmasına engel olma amacı taşımaktadır. Daha önceki yıllarda ikramiye alan bireyler sisteme zaten yabancılık çekmemektedir. Fakat ilk kez ikramiye alacaklar için sabit sistemden bahsedilmesi uygun olacaktır.

Zamlı emekli ikramiyesi tüm emeklilere aynı anda yatırılmamaktadır. İkramiyelerin ödenmesinde bireylerin kimlik numaralarının son hanelerine bakılmaktadır. Bu da belli bölümlerin ödemelerinin yapılması sonrasında ödemelere devam edilmesi anlamına gelmektedir. Ek ödemeleri yatan emekliler paralarını istedikleri zaman diliminde çekebilmektedir. Konu hakkında bir kısıtlama bulunmamaktadır.

2021 Promosyon Ödemesi Olacak Mı?

Maaş zam oranları ve ikramiye açıklamalarından hemen sonra sıra promosyonlara da gelmektedir. Zira milyonlarca emekli vatandaş promosyon ödemesi alabilmek için beklemektedir. 2021 yılı içerisinde promosyon ödemeleri bakımından beklentisi yüksek olan ciddi bir kesim bulunmaktadır.

Beklentilerin yüksek olması promosyon ödemelerinde meydana gelecek olan artıştır. Zira özellikle bazı bankaların bu bağlamda çok yüksek rakamlar vaat ettiği bilinmektedir. 1000 TL ya da üzerinde promosyon temin edebilmek için ilgili bankadan maaşın çekiliyor olması gerekmektedir. Promosyon bakımından mağdur olmak istemeyen emeklilerin maaş bankalarını bundan ötürü araştırması istenmektedir. Çünkü bazı bankaların promosyon tutarları gerçekten çok düşüktür.

Promosyon Ödemeleri Kimlere Yapılacak?

Emeklilere promosyon ödemesi başlığı hemen her bankanın gündeminde yer almaktadır. Öncelikle bu tür promosyonlar gerçek manada her banka tarafından verilmektedir. Ancak promosyon temininde belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. değişim gösterme ihtimali olmasın akarşın yine de bir bankadan en az üç yıldır maaş alınması lazımdır. Aksi durumlarda promosyon ödemesi temin edilememektedir.

Emekliler, maaş alacakları banka ile bir sözleşme imzalamaktadır. Sözleşme tarihi dolmadan promosyon temin edenler yine de sözleşme dolana kadar aynı banka ile çalışmak zorundadır. maaşlarını farklı bankalara taşıma talepleri bulundurmaları halinde promosyonları geri ödemeleri gerekecektir. Bu durum yine emekli maaşlarının çekiminde doğru banka seçiminin önemini vurgulşamaktadır. Özel bankalar genelde promosyon miktarı yüksek olan bankaları oluşturmaktadır.