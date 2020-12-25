2021'de Sigaraya Zam Gelecek Mi?

Yeni yılda vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında zamlar yer alıyor. Ülkede sigara ve tütün ürünleri kullanımı oldukça fazla ve yaygın. Sigara ve tütün ürünleri için zam uygulanacak mı? Sorusu ise akıllarda.

Resmi Gazete'de 25 Aralık tarihi ile yayımlanmış olan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerindeki maktu vergiler 2021 yılının ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi ise %63 seviyesine indirildi. Yapılmış olan düzenlemenin ardından fiyatlarda şu aşamada herhangi bir indirim söz konusu değil ancak vergi değişikliği olması durumunda sigara zammını da kısıtlayacak.

Sigara ve tütün ürünleri için geçerli olmak üzere asgari maktu ve maktu vergi miktarı önümüzde ki yıl 2021 senesinin ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında bir artış yapılmazken, ÖTV oranı ise %67 oranından % 63 oranına düşürüldü.

Resmi Gazete'de 25 Aralık Cuma günü, bugün yayımlanan yeni sayısında bazı mallara uygulanacak olan ÖTV oranlarının tekrardan belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan kara göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi miktarı 0.4883 Türk Lirası olmak üzere, maktu vergi miktarı ise 0.42 Türk Lirası olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanan bir önceki miktar ile aynı tutularak değişiklik yapılmadı.



Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde olmak üzere 2020 yılı Temmuz ayında %67 olarak belirlenmiş olan, ÖTV oranı ise 2021 yılının ilk 6 ay için ise % 63 olarak belirlendi.Yapılan düzenleme ile üreticilerin vergi yükünün düşürüldüğü, bununla beraber sigara ve tütün ürünlerinin fiyatlarında şu anlık yapılacak olan bir indirimin söz konusu olmadığı söyleniyor. Yapılan düzenleme ile sigara ile tütün ürünlerindeki nispi vergi oranının düşürülmesinin sektörde bulunan sigara fiyatlarındaki olası bir olmasını kısıtlayacağı, bu durumda ise beklenen enflasyona da olumlu bir şekilde etki edeceği düşünülüyor.Açıklanan TÜİK verilerine göre belirli tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı %6.06 oranında olurken alkollü içecekler ve tütün kalemi altında bulunuyor. Bu kalemde bulunan ağırlığın en büyük kısmı ise sigaraya ait.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 10:29