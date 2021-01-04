2021 Bekçi Maaşları Açıklandı! Bekçi Maaşlarına Zam Geldi!

Bekçi maaşları güncellendi. 2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? Lise mezunu bekçiler 2021 ne kadar alacak? İlkokul mezunu bekçi maaşları 2021, Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 yılında bekçiler ne kadar alacak? Aralık ayı enflasyon rakamları 2021 bekçi maaşlarını belirledi. Enflasyonaki yüzde 1.25 orandaki artış bekçi maaşı zamlarına nasıl yanısıdı? Peki, en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar oldu?

2020 yılında ilkokul mezunu bekçi maaşı 4 bin 302 TL iken, önlisans ve lisans mezunu bekçilerin maaşı 4.657 TL olarak belirlenmişti. Peki 2021 yılında İlkokul, lise ve üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu?

2021 yılında bekçilerin maaşı şu şekilde olacak;

İlkokul mezunu bekçi 4618 TL .

Lise mezunu bekçi 4782 TL

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 TL