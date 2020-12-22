2021 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İlk Teklif TÜİK Tarafından Verildi!

Asgri Ücret; 15 kişiden oluşan yasa gereği 5 işçi ,işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.İşçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafını temsil ediyor.

22 Aralık 2020'de üçüncü toplantının gerçekleşmesi ile beraber TÜİK temsilcileri bekar bir işçi için ağır iş, orta iş ve hafif işe göre tutarları açıkladı. Buna göre;

Ağır işlerde çalışan işçi için ......2 bin 792 lira 10 kuruş

Orta işlerde çalışan işçi için......2 bin 507 lira 70 kuruş

Hafif işlerde çalışan işçi için.......2 bin 339 lira 10 kuruş

olarak komisyona sundu...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haftaya 4.kez toplanacak ve asgari ücret belirlenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 15:09