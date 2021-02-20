2021 AÖF Bahar Dönemi Sınavları Online Mı Yüz Yüze Mi Yapılacak? AÖF 2.Dönem Sınavları Nasıl Yapılacak?

Pandemi süreci ve koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden birisi de şüphesiz ki eğitimdir. COVID-19 önlemleri kapsamında eğitime dair birçok şey belirsizliğini koruyor. Belirsizliğini koruyan şeylerden birisi de AÖF 2. dönem sınavları… 2021 yılı AÖF 2. dönem yani AÖF bahar dönemi sınavları yüz yüze mi yoksa online mı yapılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinden online eğitimden yüz yüze eğitime geçiş kapsamında 15 Şubat ve 1 Mart gibi 2 kritik tarih açıkladı. Bu tarihlerde kademeli olarak yüz yüze eğitim yeniden başlayacak. Bu bağlamda 2021 bahar dönemi AÖF sınavlarının da yüz yüze yapılacağı yani sınav merkezlerinde yapılacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar yüz yüze AÖF 2021 bahar dönemi sınavı ihtimali her geçen gün artsa da bunun henüz sadece bir tahmin olduğunu belirtmekte yarar var. Ülkemizde açık öğretim fakültesi bulunan üniversiteler henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sınavların online olarak mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceği netleşir netleşmez sitemizde haberini bulabilirsiniz.

Peki 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖF öğrencileri tarafından en çok merak edilen şeylerden birisi olan AÖF 2. dönem sınavı takvimine göre ara sınavlar 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacakken AÖF bahar döneminin final sınavı ya da bir başka deyişle dönem sonu sınavı 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi’nin AÖF sınavlarının online olması durumunda anadolu.edu.tr sitesindeki sisteme giriş yaparak online AÖF sınavlarınızı olabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için yalnızca T.C kimlik numaranız ya da üniversiteye ait e posta adresiniz ve şifreniz yeterlidir. Sisteme girdiğinizde dilediğiniz dersi seçerek sınavlara başlayabilirsiniz. Sınavlarda 20 soru için 30 dakika süre verilmektedir ve sorular çoktan seçmelidir. Sürenin bitmesi durumunda sistem otomatik olarak sınavı kaydedecektir. Filigran ve barkod uygulaması bulunduğu için sınav esnasında kopya çekmeniz durumunda sınavınız iptal olacaktır. Telefon kamerasıyla ekranı çekmeniz durumunda filigran ve barkod devreye girecek ve yetkililere bildirim gidecektir.