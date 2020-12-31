2020 Yılında En Çok Okunan Kitaplar Belli Oldu!

2020 yılını geride bıraktığımız günlerde bu yılın en çok okunan kitapları da belli oldu. Kişisel gelişim kitaplarından ütopik ormanlara kadar birçok farklı türden kitap ise listeye girmeyi başardı. Her kitabın yeri ise her insanda ayrıdır.

İçlerinden belki okuduğunuz belki okumak isteyeceğiniz kitaplar olabilir. Bizde merak eden okuyucularımız sizler için 2020 yılının en çok okunan kitaplarınız yazdık. Detaylar ise haberimizde;

PUSLU KITALAR ATLASI

İhsan Oktay Anar tarafından kaleme alınan kitap bu yılın en çok okunan kitabı oldu. Kitapta ise Uzun İhsan Efendi’nin hikayesi ele alınıyor. Uzun İhsan Efendi evinde oğlu ile yaşamakta ve kullandığı bir uyku ilacı nedeniyle uzun süre uyumakta. Rüyalarını bir atlasa yazmakta. Anar’ın muhteşem kalemiyle okuyucular farklı bir dünyanın içinde buluyorlar kendilerini.

Yazarın ise diğer çok okunan kitapları ise Amat ve Suskunlar.

ŞEKER PORTAKALI

Jose Mauro de Vasconcelos tarafından yazılan Şeker Portakalı yazarın en ünlü eseri. Bunun yanı sıra Brezilya klasiği olan kitap yayımlandığı ilk günden beri okuyucuların ilgisini çekmeyi başardı. Kitabın merkezinde ise Zeze’nin yoksul ama umut dolu hayatı ele alınıyor.

Kitap okumayı sevenler yazarın diğer kitaplarına da mutlaka göz atmalı!

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Ünlü İngiliz yazar George Orwell tarafından kaleme alınmış başarılı bir eser daha. Hayvan Çiftliği kitabından karakterler insanlar değil de hayvanlar. Yazar ise bu kitapta okuyuculara siyasetten, ekonomiye ve birçok yaşam gerçeğini sorgulatıyor. Tarihsel gerçekleri gün yüzüne vuran yazarımız dünyanın en sıra dışı çiftliği üzerinden bizlere toplumun gerçek yüzünü sembolik olarak tanıtıyor.

Ayrıca bilmeyenler için yazarın diğer bir eseri olan “1984” kitabını da tavsiye ederiz. 1984 kitabı çıktığı dönemde tüm listeleri alt üst etmişti.

KÜRK MANTOLU MADONNA

Edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olan Sabahattin Ali tarafından ele alınan kitap tarihimizin yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Kitabın baş karakteri ise Raif Efendi.

Raif Efendi sevmediği bir kadınla evleniyor ve başkalarının istediği bir hayatı yaşamaya başlıyor. Bir gün ise Raif Efendi’nin karşısına gerçek aşk çıkıyor. Raif Efendi ise hayalleri ve hayatı arasında sıkışıyor.

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Stefan Zweig tarafından kaleme alınan kitap burjuva sınıfından olan bir adamın hayatını ele alıyor. Baş karakter sürekli at yarışı oynarken giderek hayatında hissizleşmeye başlıyor. Fakat bir gün beklenmedik bir suç işemesiyle birlikte hayatında her şeyi tekrardan deneyimlemeye başlıyor.

SİMYACI

Paulo Coelho tarafın yazılan eser ise ilk olarak 1988 yılında yayımlanmıştı. 42 ülkede ve 26 farklı dilde yayımlanan kitap ise orijinal olarak Mevlana’nın büyük bir Doğu klasiği olarak görülen Mesnevi’sindeki küçük bir hikâyeden üredi.

Kitap ise her yaştan okuyucuyu kendine bağlamayı başarıyor.

Yazarın ayrıca Veronika Ölmek İstiyor, Aldatmak ve Zahir adlı eserleri de oldukça başarılıdır.

İNSAN NEYLE YAŞAR?

Lev Nikolayeviç Tolstoy tarafından yazılan bu klasik de 2020 yılının en çok okunan kitapları arasına girmeyi başardı. Tolstoy bu eseriyle bir kez daha bizlere düzenin neden olduğunu ve insanlık sorunlarını sorgulatıyor. İnanç ve insan sevgisini ele alan yazar farklı bir ahlak anlayışının da altını başarılı bir şekilde çiziyor.

Başarılı usta yazarın her kitabını ise mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.

FAHRENHEİT 451

Ray Bradbury tarafından ele alınan kitap bilimkurgu ve fantastik türünün karşımı diyebiliriz. Yazarın klasikleşen Distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan kitap aynı zaman da bir başyapıttır.

BONUS- SUÇ VE CEZA

Dostoyevski tarafından yazılan kitap ise bu yılda en çok okunan kitaplarından biri oldu. Hakkında sayısız dizi ve filmlerin yapıldığı kitap ise tüm dünyada en çok okunan başyapıt olarak öne çıkıyor.