2020 senesinde ne kadar orman yandı?

Türkiye'de 2020 senesine ne kadar orman yandı? Söz konusu sorunun yanıtı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 senesinde Türkiye'de 3 bin 412 yangının çıktığı bildirildi. Söz konusu yangınlardan 2 bin 949'unun insan kaynaklı olduğu bildirildi. 138'i elektrik hatlarından kaynaklanırken, 325'i ise yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Türkiye'de 2020 senesinde çıkan yangınlar nedeniyle 20 bin 936 hektar ormanlık bölge hasara uğradı.

Hatay'daki yangın en büyük yangınlardan biri oldu

5 Eylül 2020 tarihinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen yangın, geçen senenin en büyük orman yangınlarından biri oldu. Söz konusu yangın Antakya ilçesine de sıçradı. 50 teknik personel ile 900 işçi tarafından müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmalarında 2 tane uçak, 16 tane helikopter, 30 tane ilk müdahale aracı, 162 tane arazöz, 12 tane dozer, 51 tane su tankeri, 8 tane greyder, 12 tane dozer, 50 itfaiye, 8 tane ekskavatör ve 20 tane iş makinesi yer aldı.

520 saatlik uçuş yapıldı

Helikopter ile uçaklar söz konusu yangını kontrol altına alabilmek için 520 saatlik uçuş yaptı. Alevlere 12 bin tona yakın su bırakıldı. 93 saat içerisinde söndürülen yangında ilk kez insansız hava araçları kullanıldı. Yangın sonucu 3 bin 446 hektar ormanlık bölge kül oldu.

600 milyon TL'ye yakın masraf yapıldı

Orman yangınlarında sadece ağaçlar yanmadı, canlılar da telef oldu. Yangınları kontrol altına alabilmek için 2020 senesinde 600 milyon TL'ye yakın masraf yapıldı. Yanıp kül olan bölgelerin yeniden ormanlaştırılabilmesi için ağaçlandırma faaliyetleri, rehabilitasyon ve tensil çalışmaları başlatıldı.

200 milyon TL'ye yakın harcama yapılacak

Söz konusu çalışmalar kapsamında tohum ekimi gerçekleştirileceği ve 30 milyona yakın fidan dikileceği bildirildi. Bunun için 200 milyon TL'ye yakın harcama gerçekleştirileceği ifade edildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangının payı ise 115 milyon TL olarak açıklandı.

Kaç yangının faili tespit edildi?

Yangınlar, Türkiye ekonomisine söndürme masrafları ile ağaçlandırma masraflarıyla 800 milyon TL'ye mâl oldu. Ekipler, söz konusu yangınların hem çıkış nedenlerini bulmaya çalışıyor hem de insan kaynaklı olması durumunda failini belirlemek için uğraşıyor. 2020 senesinde meydana gelen yangınlardan 435 tanesinin faili bulundu. Söz konusu kişiler hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.