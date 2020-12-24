2020 KPSS 70 Puan Altı Alan Kadrolar Hangileri? 2020 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı!

Devlet kadrolarına girmek için her yıl binlerce vatandaşımız KPSS sınavına giriyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre ise her yıl binlerce kişi kamu görevine atanıyor. Sınava girenler ise heyecanlı bir şekilde sonuçlarını bekliyorlar. Birçok vatandaşımız ise aldıkları puanla nereye gidebileceklerini merak ediyor. Bizde sizler için 70 puan altı alan KPSS Ortaöğretim kadrolarını yazdık. Tüm detaylar ise haberimizde;

KPSS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınava giren vatandaşlarımızın puanları ise farklı şekilde değerlendiriliyor. Her test için ayrı bir değerlendirme bulunmakta. Örneğin Genel Yetenek testi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayılarının dörtte biri çıkarılır. Bu şekilde ise ham puanlar ortaya çıkar. Adayların ham puanlarına ortalama ve standart sapma eklenir.

Eğer aday bir test en az 1 net puan alamadıysa bu test için değerlendirmeye alınamaz. Yani KPSS sınavına giren bir adayın puanın oluşması için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden de birer net yapmış olması gerekir.

KPSS puanları hesaplanmasında ise Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı puan ağırlığına sahiptir. Her iki puan türü de 0,5 üzerinden hesaplanır. ÖSYM tarafındansa KPSS orta öğretim sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar ÖSTM resmî sitesinden sisteme giriş yaparak KPSS orta öğretim puanlarını öğrenebilirler.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan vatandaşlarımız da kamuda çalışabilirler. Bu imkân yararlanmak içinse KPSS sınavına yani Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. Bu sınavda ise adaylar aldıkları puan türüne göre kadrolara yerleşirler. Özellikle de 70 puan altı alan vatandaşlarımız hangi kadrolara yerleşeceğini merak ediyor. Bizde sizler için 70 altı puan ile alan kadroları araştırdık.

KPSS ORTAÖĞRETİM 70 ALTI PUANLA NERELERE GİRİLİR?

KPSS ortaöğretimden 70 altı puan alan adaylar da birçok kadroya yerleşebilirler. Vatandaşlarımız şoför. Teknisyen ya da sağlık memuru olarak çeşitli illerde görev yapabilirler. Vatandaşlarımız ilgili kadro ve pozisyonları ise aşağıda bırakacağımız ÖSYM linkinden kolayca ulaşabilirler.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxortaogretim13082020.pdf

YAYIMLANMAYAN İLANLAR

Fakat aşağıdaki alımlara dair ilanlar toplu olarak yayımlanmaz. Vatandaşlarımız bu alımlara dair haberleri kendileri takip etmelidirler. Belediyeler ya da ilgi kurumların aşağıdaki ilanlarla ilgili alımlarına kendiler bizzat başvurmaları gerekir.