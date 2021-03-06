20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı, Hangi İllerde Kalktı? 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaça Kadar?

1 Mart Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan yeni kararlar açıklandı. Kontrollü normalleşme kapsamında çeşitli adımlar atılacağı ve bu kararlardan birinin de bazı şehirlerde sokağa çıkma yasaklarının kısmen kaldırılacağı olduğu bildirilmişti. Bu haberi duyan 20 yaş altı gençler, “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkması koronavirüs salgınının yayılım hızını yavaşlatmak amacıyla bir süredir kısıtlanmıştı. Gençler belli saatler arasında dışarı çıkabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının genişletilmesine karar verildi. Peki yeni kısıtlama kararlarına göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede 20 yaş altı kısıtlamalarıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı. 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma saatlerinin yeniden düzenlendiği bilgisi genelgede yer aldı. Yeni düzenleme ile birlikte düşük ve orta riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasakları sona erdi.

Yüksek ve çok riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının devam ettiği belirtildi. Ancak bu illerde yaşayan gençlerin sokağa çıkma sürelerinde genişletme yapıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Bu düzenleme doğrultusunda yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan gençler ve çocuklar 14.00 – 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

20 yaş altı vatandaşları kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları yalnızca düşük ve orta risk grubunda olan illerde kalktı. Düşük ve orta risk grubunda olan iller ise şunlardır;

Düşük risk grubunda olan iller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta risk grubunda olan iller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

HANGİ ŞEHİRLERDE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 20 yaş altı kısıtlamaları devam ediyor.

Yüksek risk grubunda olan iller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok yüksek risk grubunda olan iller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon