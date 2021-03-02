20 Milyon Vatandaşa müjde! Mart Ayı Başvuruları Başladı

Devlet sosyal destekleri her dönem ihtiyaç sahipleri için yapılmaktadır. Sosyal devlet olmamız sayesinde ülkemizde pek çok vatandaş devlet yardımlarını temin edebilmektedir. Salgın yüzünden maddi olarak zorluk yaşayanlar da bu sene sosyal destek ödemelerine dahil edilmiştir. Bazı yardımlar için kişilerin başvurularını yinelemeleri gerekmektedir.

Gıda,

Para,

Yakacak kapsamında başvuruların yenilenmesi bu neden yüzünden kaynaklanmaktadır.

Üstelik yardım kapsamları her geçen sene genişletilmektedir. Bu da yenilenmeyecek olan yardımlar için sadece yeni kişilerin başvurabilmesi açısından yeni tarihler belirlenmesi demektir. Resmi olarak açıklanan gıda, para ve yakacak yardımları için de aynı durum geçerlidir.

Başvurular Mart Ayında

Devlet tarafından verilen gıda, para ve yakacak yardımı için bu sene de başvuru detayları açıklanmaya başlamıştır. Elde edilen veriler ışığında başvuruların mart ayı içerisinde gerçekleşeceği zannedilmektedir. Bu tür yardımlarda zaman aralıklarını kaçırmamak çok önemlidir. Aksinin olduğu durumlarda yardım başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yardım başvuruları konusunda dikkat edilmesi istenen konular arasında şahsi olarak hareket etmek de bulunmaktadır. Kişiler ancak şahsi olarak hareket etmeleri halinde başvurularını ilgili mercilere kabul ettirebileceklerdir. Diğer türlü yardım talepleri herhangi bir şekilde değerlendirilmeyecektir. Başvuru zamanlarının yaklaşmasından sonra türe göre merkezler üzerinden de internet üzerinden de başvuru olanakları açıklanacaktır.

Yardımı Kimler Alabilecek?

Kişilerin sigortalarının olup olmadığına,

Düzenli gelir girişi olup olmadığına,

Üzerlerine kayıtlı gayrimenkul bulunup bulunmadığına,

Hane durumlarına,

Emekli ya da yetim aylığı alınıp alınmadığına bakmaktadır.

Devletin ihtiyaç sahipleri için hazırlamış olduğubelli kıstaslar üzerinden verilmektedir. Sosyal yardım ödenekleri de aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yardımların sadece gerçekten ihtiyaç sahipleri tarafından alınabilmesi garantilenmiş olmaktadır. Kurumlar başvuruları incelerken;

Sayılan maddeler yardımın türüne göre de değişim gösterebilmektedir. Ne yazık ki ülkemizde herhangi bir gelir kaynağına sahip olmayan vatandaşların sayısı çok fazladır. Salgın yüzünden işinden olmuş olanlar da kısa süre içerisinde geçim sorunları yaşamaya başlamıştır. Kurumlar sayılan incelemelerini tamamlamalarından hemen sonra yardımları vermeye başlamaktadır.

Hangi Alanlarda Yardım Verilecek?

Devlet para desteği verilen yardımlar arasında en önemlilerinden biridir. Bu kapsamda vatandaşlar değişen miktarlarda devlet yardımı temin etmiş olmaktadır. Yardımların ortalama olarak 20 TL’den başlayarak 800 TL’ye kadar çıktığı bilinmektedir. Üstelik kişiler başvurularının kabul edilmesi halinde 1000 TL olan salgın desteğini de alabilmektedir. Ancak 1000 TL olan salgın desteği tek kerelik alınabilecek desteklerden biridir.

Devlet yardımları çalışan çalışmayan annelere de yapılmaktadır. Doğum yardımları bu bağlamda ilk gündem olan konulardan biridir. Nüfusun artırılmasını da teşvik amacı ile devlet, annelere özel yatırımlar gerçekleştirmektedir. Anneler çocuk sayılarına göre devletten maddi destek alabilmektedir. Engelli olan vatandaşlar da başvurularından sonra kendilerine özel olarak tanımlanan 1.500 TL’nin de üzerine çıkan aylıkları temin edebilmektedir.

Yardım Detayları Nedir?

Yardım türleri devlet maddi destek ödemelerinde farklı yol haritaları izlenmesine neden olmaktadır. bu alanda en çok merak edilen konulardan biri yakacak yardımlardır. Yakacak yardımları vatandaşların daha sıcak bir kış geçirebilmeleri adına verilmektedir. Bu neden yüzünden senede bir kez yapılmaktadır.

Senede bir kez yapılan yardımların yanı sıra gıda paketleri gibi düzenli olarak yapılan yardımlar da yok değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğünden temin edilmesi mümkün olan gıda paketleri hane halkının kişi sayısına göre hazırlanmaktadır. Vatandaşlar bu paketleri habersiz olarak 3 ay teslim almamaları halinde kaybetmektedir. İhtiyaç durumunun ortadan kalkması da gıda paketlerinin verilmemesinin bir diğer nedeni olarak sayılmaktadır.