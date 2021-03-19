20 Mart 2021 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları 20 Mart Cumartesi gününde partnerleri ile birlikte bir gün geçirebilir. Duygusallıkları artacak olan koçlar, partnerlerinden çok şey bekleyecek. Bunun yanı sıra Cumartesi gününde kazançların artması da söz konusu olabilir.

Boğa Burcu

Toprak burcuna ait olan boğa burçları son dönemde yoğun düşünceler içinde idi. Bu durum da boğaları yoruyor ve tedirgin yapıyordu. Tecrübe edilen olayları gözlerinde büyüten boğa burçları kendilerine zor günler yaşatıyor. Onlar için tavsiye edilen eleştirilere açık olmalarıdır.

İkizler Burcu

Son günlerde egoları tarafından ele geçirilen ikizler burçları, kendilerinden de taviz veriyor. Onlar için tavsiye edilen duygularını herkesle paylaşmamaları ve sır saklamayı öğrenmeleri.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeç burçları, 20 Mart Cumartesi gününde ketum davranışlarda bulunabilir. Sosyal çalışmalar içerisinde güven arayışı içerisinde olacak olan yengeçler, haftanın en önemli gününü yaşayacak.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 20 Mart tarihinde ilişki konuları ile ilgilenecek. Partnerlerine karşı açık olup hislerini dile getirebilecek olan aslanlar, Cumartesi gününde duygusal anlar yaşayabilir.

Başak Burcu

Başak burçları, 20 Mart tarihinde yakın çevresi ile buluşmalar düzenleyebilir. Dostlar ile olan ilişkilerin derinleşmesi ile başaklar kendilerini güvende hissedebilir. Bazı iş birlikleri de gündeme gelebilecek iken, başak burçları kendilerini ispat etme konusunda zekalarından faydalanmalıdır.

Terazi Burcu

Terazi burçları Cumartesi gününde başlanılan işleri bitirmeye çalışacak. Bu konuda da oldukça hızlı ve becerikli bir şekilde ilerleme kaydedecek olan teraziler, kendilerine hayran bırakacak.

Akrep Burcu

Akrep burçlarının pozitif davranışları çevresinden tepki toplamalarına ve kıskançlık hedeflerine maruz kalmalarına sebep olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için akrepler olumlu etkinlikleri gizlilik içerisinde yapılmalı.

Yay Burcu

Yay burçları, duygularını gizli bir şekilde yaşamaktan kaçınmalı ve dürüst davranmalıdır. Yenilenmeye ihtiyaç duyan yaylar, heyecan dolu bir gün geçirebilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, genelde mantıklı bir yapıya sahip olmalarına rağmen bazı duygu durum karmaşaları yaşayabilmekte. Bu sebeple oğlaklar arkadaşları ile görüşmek isteyebilir ve yaşadıklarını anlatabilir.

Kova Burcu

Hava grubuna ait olan kova burçları, hedefledikleri konular üzerinde yoğunlaşmalı ve emin adımlar atmalıdır. Son dönemde inatçı bir tavır takınan kovaların düşünceleri merak edilmekte.

Balık Burcu

Balık burçları 20 Mart tarihinde ikilemler yaşayabilir. Alıngan bir tutum sergileyebilecek olan balıklar soğukkanlı davranmaya çalışmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 20:57