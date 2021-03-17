20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haberi verdi. 2021 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyuran MEB, atamayla ilgili ayrıntıları paylaştı. Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapacak adayların "ilkatama.meb.gov.tr" internet sitesine başvurabileceği kaydedildi. Sınav merkezi seçimi ile ön başvuruların gerçekleştirileceği son tarihin 26 Mart olduğunun altı çizildi. Sözlü sınavların gerçekleşeceği sınav merkezlerinin 3 Mayıs'ta belli olacağı kaydedildi.

Başvurular ne zaman yapılacak?

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili başvurusunun ardından öğretmen adayları sürece dair ayrıntıları merak etmeye başladı. Sözlü sınavların ne zaman başlayacağı ve sınav sonuçlarının hangi tariht açıklanacağı merak ediliyor. Gelen bilgilere göre sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 8 Temmuz'da belli olacak. Adaylar sınavla ilgili itirazlarını 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapacak, itirazların sonuçları 2 Ağustos'ta belli olacak.

Pandemiden etkilenenler ne yapacak?

Peki başvurunun yapılacağı tarihte koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar ne yapacak? Başvuru döneminde hastanede yatan veya çeşitli pandemi koşulları nedeniyle başvurularını gerçekleştiremeyenler için bir esneklik sağlanacak mı? Pandemi koşulları nedeniyle başvuruda bulunamayan adaylar başvurularını son tarih olan 6 Haziran değil, 18 Haziran'a kadar gerçekleştirebilecek. Pandemiden etkilenen adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran arasında yapılacak. Öğretmen adayları, başvurularını 1-6 Eylül tarihleri arasında yapabilecek. Başvuruların sonuçları 8 Eylül'de belli olacak ve atanan öğretmenler duyurulacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 16:04