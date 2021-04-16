2 Yıldır Şantaj Kurbanı Olan Genç Kız 9 Kişi Tarafından Defalarca Birlikteliğe Zorlandı

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki genç kız, 2 yıl süre boyunca 9 kişi tarafından şantaj yolu ile biriktirip yaşamaya zorlandı. Genç kız, yaşamış olduğu ağır travmalarını annesine anlattı. Annesi, öğrendiği olay üzerine kızını yanına alarak emniyete gitti.

Tekirdağ’da henüz 15 yaşındayken uygunsuz görüntüleriyle şantaj kurbanı olan genç kız ile türlü sebeplerden dolayı şantaj yaparak zorla birliktelik yaşadıkları iddia edilen 9 kişiden 7’si tutuklandı. 2 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri ve yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. 2 yıl önce, 2019 yılında yaşanan olayda. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleri elinde olan 9 kişi tarafından şantaj yolu ile zorla birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. yaşadığı durumları annesini anlattı. Genç kızın annesi durumu öğrenir öğrenmez kızını yanına alarak, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulundu. 17 yaşındaki C.A., O.M. adlı şahıs tarafından ağaçlık bir alanda kendi rızası olmadan cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik esnasında O.M’nin kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti. 17 yaşındaki C.A.’nın uygunsuz görüntülerini çektiği iddia edilen O.M. kaydetmiş olduğu bu görüntüleri diğer şüphelilere de göndererek yaydı. diğer şüphelilerin eline geçen bu görüntüler ile C.A.’ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorlandığı öğrenildi. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından, alınan bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından, yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. adliye Sevgi gerçekleştirilen 9 şüpheliden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.