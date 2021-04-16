2 Yıldır Şantaj Kurbanı Olan Genç Kız 9 Kişi Tarafından Defalarca Birlikteliğe Zorlandı

17 Yaşındaki genç kız, yaşadığı olayı annesine anlatması ile yaşadığı kabustan kurtuldu. Anne, çocuğunu yanına alarak emniyete gitti ve kızına bunları yaşatanlardan şikayetçi oldu.

2 Yıldır Şantaj Kurbanı Olan Genç Kız 9 Kişi Tarafından Defalarca Birlikteliğe Zorlandı

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.  17 yaşındaki genç kız,  2 yıl süre boyunca 9 kişi tarafından şantaj yolu ile biriktirip yaşamaya zorlandı. Genç kız,  yaşamış olduğu ağır travmalarını annesine anlattı. Annesi,  öğrendiği olay üzerine kızını yanına alarak emniyete gitti.

 Tekirdağ’da henüz 15 yaşındayken uygunsuz görüntüleriyle şantaj kurbanı olan  genç kız  ile  türlü sebeplerden dolayı şantaj yaparak zorla birliktelik yaşadıkları iddia edilen 9 kişiden 7’si tutuklandı.  2 şüpheli  için ise adli kontrol tedbiri ve yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde  meydana geldi.  2  yıl önce, 2019 yılında  yaşanan olayda. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleri  elinde olan 9 kişi tarafından şantaj yolu ile zorla birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A.  yaşadığı durumları annesini anlattı. Genç kızın annesi  durumu öğrenir öğrenmez  kızını yanına alarak,  Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulundu. 17 yaşındaki C.A., O.M. adlı şahıs tarafından ağaçlık bir alanda kendi rızası olmadan cinsel ilişki yaşadıklarını  ve birliktelik esnasında O.M’nin kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti.  17 yaşındaki C.A.’nın uygunsuz görüntülerini çektiği  iddia edilen O.M.  kaydetmiş olduğu bu görüntüleri diğer şüphelilere de göndererek yaydı.  diğer  şüphelilerin eline geçen bu görüntüler ile C.A.’ya şantaj yaparak   birliktelik yaşamaya zorlandığı öğrenildi. Şikayet üzerine polis ekipleri  tarafından,  alınan bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından, yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.  emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.  adliye Sevgi gerçekleştirilen 9  şüpheliden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanarak  cezaevine gönderildi.  Diğer 2 şüpheli ise R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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