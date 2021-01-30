2 Parti Listede Yok! YSK Seçime Girebilecek Partileri Açıkladı…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddelerine göre seçime girebilme yeterliliğine sahip olan partileri açıkladı. Kanuna göre 1 Ocak’tan en az 6 ay öncesine kadar, illerin en az yarısında teşkilat kurmuş partiler seçime girebiliyor. Buna ek olarak partilerin büyük kongrelerini de yapmaları gerekmekte. YSK, bu kapsamda 17 siyasi partinin seçime girebilme yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

Hangi partiler seçime girebilecek?

Gelecek ve DEVA listede yok

YSK’ya göre seçime girebilecek partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi yer alıyor.

Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kurucusu olduğu DEVA Partisi şu anda YSK tarafından seçime giremeyecek partiler arasında gösterildi. Bununla birlikte yeterli ilde örgütlenme ve büyük kongre gibi şartların sağlanması açısından bu partilerin mayıs ve haziran aylarında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.