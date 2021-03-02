2 Mart Elektrik Kesintisi! İstanbul’da Hangi İlçelerde Kesinti Yaşanacak?

2 Mart Salı gününde İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haberi öğrenildi. Edinilen son bilgilere göre çeşitli ilçelerde yaşanacak olan kesinti gün boyu sürecek. Peki 2 Mart İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Bir gün sürmesi beklenen olayın nerelerde yaşanacağı merak konusu oldu. İstanbul’lu vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yaptı. 2 Mart gününde gerçekleşecek olan kesintinin kaç saat süreceği ve elektriğin ne zaman geleceği kafaları karıştırdı. Peki İstanbul’a elektrik ne zaman gelecek? İşte gün boyu sürmesi beklenen elektrik kesintisi ve ilçeler hakkında detaylı bilgiler…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) tüm İstanbul’luları ilgilendirecek bir açıklamada bulundu. Gerçekleştirilen açıklamada 2 Mart Salı gününde İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geleceği ve farklı saatlerde süreceği öğrenildi. İlçe bazında yaşanan kesintinin süresi değişiklik gösterebilecekken elektriğin hangi saatlerde geleceği araştırılmaya başlandı. Peki hangi mahallelerde kesinti gerçekleşecek? İşte konu hakkında merak edilenler ve kesinti yaşanacak ilçeler…

Arnavutköy’de Hadımköy mahallesinde 02/03/2021 00:00:00 - 02/03/2021 02:00:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı haberi öğrenildi. Bölgede yapılan Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile yapılacak olan kesintinin İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleşeceği ifade edildi. Hadımköy mahallesi Özgüler Sokak’ta oturan vatandaşlar bilgilendirildi.

Yine İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Merkez- İslambey mahallesi Birhan, Güngörmüş, Berkant, Durusu, Uluca, Nursema, Yukarı Pınar, Yıldırım Beyazıt, Çelikbilek, Çisil ve Yüzbaşı sokaklarında elektrik kesintisinin 2 Mart Salı gününde görüleceği bilgisi öğrenildi. Aynı zamanda GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk bölgeleri de yaşanacak olay hakkında uyarıldı. 02/03/2021 10:00:00 - 02/03/2021 12:00:00 saatleri arasında yapılacak olan elektrik kesintisinin Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleşeceği bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.