2. El Araba Fiyatları Düşüyor! Alımlar Azalınca Fiyatlar Düşmeye Hızla Başladı! Sıfır ve 2. El Araba Fiyatları Ne Kadar Düşecek? 2021’ de Yeniden Yükselmeye Başlar mı?

Hali hazır da araba fiyatları, özellikle 2. El olmak üzere yoğun bir düşüş trendine girdi. Yılın son günleri itibariyle fiyatlar sürekli olarak düşüyor. Araba almak isteyen ancak fiyatların çok yükselmesi nedeniyle beklemeye geçen birçok kişi de, önümüzde ki günlerde fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

Araç Piyasalarında Alımlar Rölanti Durumda! Talep Azalınca Fiyatlarda Sürekli Düşüyor!

Sert tepkiler gösteren araba piyasası, araba almak isteyenlerin ne yapacağını bilememelerine neden oluyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Yalçın “ Kısıtlama kararlarının kapsamının genişlemesiyle birlikte, araç satışlarında ciddi bir durgunluğun oluştuğunun altını çizdi” Bununla birlikte “Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcı, bu ekonomi ve pandemi koşullarında daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp elindeki ikinci el araçları hızlıca satmak için fiyatları düşürdü. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ikinci el araç fiyatları, son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. 0 kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonunda kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Fiyatların bir süre daha düşmeye devam edeceği beklentisi var. Dolayısıyla araba almak için bekleyen kişilerin, biraz daha beklemesinde fayda olacağı görüşü hakim.

Peki, Araç Fiyatları Nede Bu Kadar Hızlı Düşüyor? Sıfır Araç Fiyatları da Düşecek mi? Düşüş Ne Kadar Devam eder?

Cardata Genel Müdürü, Bu konuda şöyle bir açıklama yapıyor; “Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise, pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını ‘bekle-gör politikasına’ çevirmesine neden oldu”

Alım yani talep süresinin yeniden başlaması ve yoğunlaşmasına bağlı olarak, fiyatların yeniden yükselmesi olasılığı bulunuyor.

2021 Yılında Sıfır ve İkinci El Otomobil Fiyatları Nasıl Olur? Fiyatlar Düşecek mi? Artacak mı?

Düşüşün devam edeceği yönünde ki beklenti oldukça güçlü durumda görünüyor. Hem ikinci el ve hem de sıfır araç piyasalarında düşüşü destekleyen birçok unsur bir arada yer alıyor. Taşıt kredisi faiz oranlarının yükselmesinin yanında, salgın nedeniyle oluşan ekonomik dar boğazda yatırımların durması, nakitin arabaya yatırılmak yerine elde tutulmaya çalışılması fiyatlrın düşmesine katkıda bulunan sebepler arasında yer alıyor.

Bunun yanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından taşıt kredilerinin 48 ay vadeden, 36 ay vadeye düşürülmesini sağlaması, Merkez Bankası’ nın geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artırımı nedeniyle, vadeli hesaplarda tasarrufların daha yüksek kazanç getirtmeye başlaması, yatırımların araç yerine bankalara yönelmesine de sebep oluyor. Tüm bu işaretler, 2021 yılının başında da araç fiyatlarının düşmeye devam etmesine ve daha bir süre talebin artmayacağına dair tahminlerin yapılmasına sebep oluyor. Araba almak isteyenlerin en azından 2021 yılının ilk çeyreğinin bitmesini beklemesi tavsiye ediliyor.