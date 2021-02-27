2 Bin 71 Metre Uzunluğundaki Tünel Bugün Hizmete Giriyor! Kızılcahamam Çerkeş Arası Birbirine Bağlandı

Çankırı'ya bağlı olan Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi bugün hizmete girecek olan tünel ile birbirine bağlanıyor. Tünelin uzunluğunun tam olarak 2 bin 71 metre olduğu öğrenildi. Hizmete girecek olan tünelin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İki ilçeyi birbirine bağlayan tünel yapımında olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmişti. Eğim ve yüksek rakımın etkileri azaltılarak ulaşım daha güvenli hale geldi. İşte 2 bin 71 metre uzunluğundaki tünel hakkında detaylı bilgiler…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferans yöntemi ile katılacak. Uzunluğu 2 bin 71 metre olan ve Ankara Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı Çerkeş ilçesini birbirine bağlayacak olan tünelin hizmete girişini Erdoğan yapacak. Yapılan tünel sayesinde 6 km olan yol uzunluğu 3.6 kilometreye düşürüldü. Yapılan çalışmalar ardından ulaşım standardı arttı ve trafik akışı daha güvenli bir hale geldi.

İki ilçeyi birbirine bağlan tünelin açılışı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Yapılan başarılı proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılmış idi. Çerkeş ilçesi ve Kızılcahamam ilçesi arasında bulunan eğim ve yüksek rakım, olumsuz şartlar oluşturuyordu. Özellikle kış şartlarındaki olumsuz etkiler en aza indirilerek ulaşımın güvenli bir şekilde gerçekleşmesi hedefler arasında yer aldı. Normal şartlar altında 6 kilometre olan güzergah uzunluğu gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında 3.6 kilometreye düşürüldü. Bu sonuç yolun 2.4 kilometre kısaltılmasını sağladı.

Kızılcahamam Çerkeş tüneli ile birlikte yük ve yolcu taşıyan araçlar yeni güzergah üzerinden hedef noktalara ulaşacak. Bu durum da Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm alanlarında gelişmeler yaşanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda yeni yapılan tünelin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması beklenmektedir.