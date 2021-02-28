1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar SGK'dan Toplu Para Alabilirler

Emeklilik içinse sadece vatandaşlarımızın yaşlarını doldurması yeterli değildir. Aynı zamanda prim günlerinin ve sigortalılık sürelerinin de yeterli olması gerekir. Sigorta süresini ve prim günlerini tamamlayan vatandaşlarımız ise emekli olmaya hak kazanırlar. Fakat eğer vatandaşlarımız çalışmayı bırakır ya da sigorta primlerini ödemezse emeklilik bekleyişleri de uzar durur. Emekliliğine uzun bir süre olanlar içinse SGK tarafından ödenilen primler geri verilir. Peki vatandaşlarımız SGK’dan toplu para nasıl alırlar? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Korona virüs salgını ile birlikte her vatandaşımız nakde daha çok ihtiyaç duyar hale geldi. Bu geçirdiğimiz zor durumlarda ise vatandaşlar sık sık devlet yardımlarını araştırıyor. Ya da ek iş arayarak ek gelir nasıl elde edeceklerini merak ediyorlar. Vatandaşlarımızı maddi açıdan rahatlatacak bir adım da SGK kapsamında geldi. Gerekli koşulları sağlayan her vatandaşımız SGK kapsamında toplu para alabilir.

SSK Ve BAĞ-KUR Toplu Para Alma Şartları

Salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımız ihtiyaçları da hızlı bir şekilde arttı. Özellikle eğitim ve sağlık alanında vatandaşlarımızın yeni ihtiyaçları oluştu. Fakat artan hayat pahalılığı ve işsizlik derken vatandaşlar temel ihtiyaçlarına yetişemez oldu. Birçok vatandaş sıkıntı çekerken devletten de yardım haberleri art arda geldi. Vatandaşlarımızın nakit ihtiyacına çare olacak bir yolda SGK ile gerçekleşiyor. Başvuran vatandaşlarımız SGK ile toplu para alabilirler.

Vatandaşlarımızın toplu para alabilmesi içinse belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Toplu para almak için vatandaşlarımızda aranan ilk koşul ise 9 Eylül 1999 yılından önce sigorta bünyesine girmiş ve 3600 prim gününü doldurmuş olmalıdır. Bu ön koşulu sağlayan birçok vatandaşımız SGK ile kolayca toplu para ödemesi alabilir.

Vatandaşlarımızdan aranan diğer koşullar ise şu şekildedir;

Sigorta üzerinden kayıtlı şekilde çalışıyor olmaması

Kendi adına bir ticari işin bulunmaması

Emekli olmak için yıl ve yaş ödemesinin yapılması

Belirttiğimiz koşulların tamamını karşılayan vatandaşlarımız SGK aracılığıyla toplu para alabilirler. Fakat aynı işlem ne yazık ki SSK için geçerli değildir.

Başvurularda ise en dikkat edilen nokta prim konusudur. Vatandaşlarımız tüm aranan koşulları sağlasa da eğer prim konusunda eksiklikleri varsa başvuruları geçersiz sayılır.

Vatandaşlarımızın yine toplu para ödemesinden yararlanması için başvuru tarihleri arasında eksiksiz belgelerle başvuru yapmaları gerekir. Yani vatandaşlarımızın belgelerinden eksik olursa yine toplu para ödemesinden yararlanamazlar.

Borçları Hangi Alanda Ödenecek?

Vatandaşlar prim borçlarının hangi kapsamda alınacağını da oldukça merak ediyor. Askerlik, doğum ve sağlık borçları kapsamında herhangi bir ödeme yapılmazken prim borçları ödeme alanları şu şekildedir;

4A SSK kapsamına alınan ve 2008 yılında önce işçi ve işveren pirimi

2008 yılından sonra ise işçi prim ödemesi

BAĞKUR kapsamında ise vatandaşların tarih belirtmesi mutlaka gerekir. Tarih belirtmeden vatandaşlar hakkında işlem yapılmamaktadır. Tarih belirttikten sonra da vatandaşlar ödedikleri tüm primleri geri alma hakkına sahiptirler.

PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu para alımları içinse başvurular SGK’ya direkt olarak yapılır. Vatandaşın bizzat dilekçe yazarak eksiksiz belgelerle kurumdan başvurulması gerekir. Yapılan incelmeler sonucunda ise şartlar karşılanırsa vatandaşlara geri toplu ödeme yapılır.

TOPLU ÖDEME ALDIKTAN SONRA TEKRARDAN EMEKLİ OLABİLME ŞANSI VAR

Toplu para yani prim iadesi alan vatandaşlar ise yine de emekli olabilirler. Eğer vatandaşlar tekrardan çalışmaya başlar ya da prim ödemelerini tamamlarsalar emeklilik için bir şans daha kazanmış olurlar.