190'dan fazla sel uyarısı verildi! 2 bine yakın ev boşaltıldı

İngiltere'de etkisini gösteren şiddetli fırtına insanlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Söz konusu ülkede bulunan Manchester kentinde ve Galler kentinin belirli bir kesiminde şiddetli fırtına nedeniyle alarm durumuna geçildi. Manchester kentinin güneyinde etkisini gösteren Christoph fırtınasıyla birlikte sel felaketinin yaşandığı görüldü. Bu nedenle ağır hasara uğrayan evlerin yanı sıra risk altında bulunan evler de boşaltıldı.

"Su seviyesi çok yüksek"

Manchester kentinin Chorlton bölgesi ve Didsbury bölgesi ile Kuzey Galler'de Christoph fırtınasıyla beraber etkisini gösteren selden 2 bine yakın evin olumsuz etkilendiği duyuruldu. Çevre Ajansı, nehirlerdeki su düzeyinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Ülke çapında 190'dan fazla sel uyarısı verildiği bildirildi. Christoph fırtınasının tüm gün sürebileceğine dikkat çekildi.

"Felaketlere hazırız"

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs ve sel gibi felaketlere tümüyle hazır olduklarını bildirdi. Johnson, sel felaketi sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanların tesislere gönderildiğini belirterek, söz konusu tesislerde koronavirüs önlemlerinin alındığını söyledi. Öte yandan, Manchester kentine öğle vakitlerinden önce trenle yolculuk edilmemesi önerildi. Güzergâhlardan bazılarında sel felaketi sebebiyle sıkıntılar meydana geldiği ifade edildi.

Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere genelinde Christoph fırtınasının sel felaketine sebep olması nedeniyle yüzlerce insandan bir gecede evlerinden ayrılmaları istendi. East Didsbury, West Didsbury ve Manchester kentinin Northenden banliyösünde su seviyelerinin artması üzerine yaklaşık 2 bin evin boşaltılması talep edildi. Kuzey Galler'deki Bangor on Dee ve Ruthin ile Merseyside Kontluğu'ndaki Maghull bölgesinde insanların evlerinden ayrılmaları istendi. İngiltere Başbakanı Johnson, insanların sel uyarılarını dikkate almaları ve gerekli olması durumunda evlerini terk etmeleri gerektiğini söyledi.

"Endişe ortamı vardı"

Liberal Demokratlar Partisi'nden Richard Kilpatrick de evini boşaltmak zorunda kalanlardan biri oldu. Polis ekipleri Didsbury bölgesinde vatandaşların kapılarını tek tek çaldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kilpatrick, "Güvensizlik ve endişe ortamının oluştuğunu düşünüyorum. Ben de vatandaşları bilgilendirmek için kapılarını çaldım. İyiyiz ve moralimiz yerinde. Sadece burada tahliyenin olmasını beklemiyorduk. Önlemler yeterliydi." dedi.

"Seli görmek için geliyorlar"

Kuzey Galler polisi, Denbighshire bölgesinde bulunan Ruthin kasabasında vatandaşların evlerini boşaltmaları ve bölgeden uzaklaşmaları konusunda itfaiye ekiplerine yardımcı olduğunu duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Başka bölgelerde yaşayan insanlar maalesef seli görmek için geliyorlar. Lütfen sorunların üstüne sorun ekleyerek kaynaklarımızı zorlamayın." denildi.