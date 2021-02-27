1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine onay verildi!

Pandemi sürecinde ekonomiye canlılık kazandırmak amacıyla ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi hazırlanmıştı. Söz konusu pakete Temsilciler Meclisi tarafından onay verildi. Cumhuriyetçiler, söz konusu teşvik paketine "Hayır" dedi. Demokratlar ise 2 kişi hariç teşvik paketine "Evet" dedi. Böylece söz konusu teşvik paketine 219 "Evet" oyu, 212 de "Hayır" oyu verildi.

Senato'da oylama gerçekleştirilecek

1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin bir oylama da Senato'da gerçekleştirilecek. Söz konusu oylamanın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor. 100 mensuba sahip olan Senato'da 2 bağımsız senatör ile 48 Demokrat senatör ve 50 Cumhuriyetçi senatör yer alıyor. Yasama aşamasında bağımsız senatörler genel olarak Demokratlarla aynı oyu veriyor. Bu nedenle teşvik paketine ilişkin oylamada eşitlik görülebilir. Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda Başkan Yardımcısı Harris devreye girecek.

Cumhuriyetçiler "çok büyük" dedi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğini talep etmişti. Fakat Cumhuriyetçi senatörler, söz konusu paketin "son derece büyük" olduğunu ifade ediyorlar. Söz konusu senatörler, ayrıca bu pakette Demokratların önceliklerinin yer aldığını düşünüyorlar.

Amaç ekonomik istikrar

Teşvik paketiyle koronavirüse karşı test ve aşı merkezlerinin artırılması hedefleniyor. Öte yandan, ekonomide istikrarın sağlanması amaçlanıyor.

İşsizlik arttı

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüs döneminde 10 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Böylece söz konusu ülkede işsizliğin yüzde 10'lara kadar çıktığı görüldü. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) şu ana kadar 500 binden fazla insan koronavirüsten öldü. Dünya genelinde en fazla vakanın tespit edildiği ülke de ABD (Amerika Birleşik Devletleri) oldu.

Teşvik paketine Senato'da onay verilmesi durumunda ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) ailelere 1 trilyon dolarlık yardımda bulunulacak. Bütün vatandaşlara 1.400'er dolar sağlanacak. Koronavirüsle mücadele çalışmaları için 415 milyar dolar tahsis edilecek. Ülkede bulunan küçük ölçekli işletmelere ise 440 milyar dolar değerinde destek sunulacak.

Teşvik paketinde bulunan diğer maddeler ise şöyle:

Ağustos ayının bitimine kadar işsizlik yardımları verilecek.

18 yaşından küçük çocuğu olan ailelere bir sene boyunca her ay düzenli olarak yardım gönderilecek.

Koronavirüse karşı test ve aşı olanaklarının artırılması için 70 milyar dolar tahsis edilecek.

Üniversite ve okulların tekrar faaliyet gösterebilmesi amacıyla finansal destek sağlanacak.

Küçük ölçekli işletmeler ile sektörlerden bazılarına hibe verilecek.

Bölgesel yönetimlere finansal destek sağlanacak.

Teşvik paketinde 7,5 dolar olan saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi isteniyor. Fakat söz konusu maddenin fikir ayrılıklarına yol açabileceği ifade ediliyor.

Başkanlık seçimlerinden önce Biden, koronavirüsü bitireceğine dair söz vermişti. 2020 senesinin Mart ayında Trump, 2 trilyon dolar değerindeki teşvik paketine onay vermişti.