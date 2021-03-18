19 Mart 2021 Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları, 19 Mart Cuma gününde yakın çevresi ile bir arada durmak isteyebilir ve tenha ortamlardan kaçınabilir.

Boğa Burcu

Toprak grubunun sabit burcu boğalar, Cuma gününde duygusallıkları ile öne çıkabilir ve hassas davranışlar sergileyebilir. İkili ilişkilerde de bazı sorunlar ile yüzleşmek onlara iyi gelecektir.

İkizler Burcu

İkizler burcu, bu dönemde sağlıkları ile problemler yaşayabilir ancak bu durum iyileşme gösterecektir. Onlara tavsiye edilen konfor alanlarının dışına çıkmalarıdır.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeç burçları, son dönemlerde yaşadıkları olaylara bir anlam vermekte zorlanıyor. Ancak bunun sona ereceğinin bilincinde olup soğukkanlı davranılmaya özen gösterilmelidir. Cuma gününde meditasyon yapmak yengeç burçlarına kendilerini iyi hissettirebilir.

Aslan Burcu

Aslanlar 19 Mart Cuma gününde kalabalıktan uzaklaşmak isteyebilir. Yeni günde karamsarlığa düşmeleri olanaklı olan aslanlar bu duruma dikkat etmelidir.

Başak Burcu

Başaklar içlerinde bir kaygı ile yaşıyor ancak baharın gelişi ile birlikte bu durum son bulabilir. Pandemi dolayısı ile temizlik konusunda takıntılı davranıp hayatı kendilerine zehir etmemeleri onlar için tavsiye edilmektedir.

Terazi Burcu

Teraziler Cuma gününde sosyallikleri ile ön plana çıkabilir ve kendilerini daha rahat hissedebilir. 19 Mart tarihinde yakın arkadaşlar ile buluşmalar düzenlemek onlara iyi gelecek bir aktivitedir.

Akrep Burcu

Akrepler, Cuma gününde çevresini baskılayabilir. Bu duruma dikkat edilmesi ve çevrenizdeki insanların da düşüncelerini dinlemek önemlidir.

Yay Burcu

Yaylar yeni günde kıskanç yönlerini ortaya çıkarabilir. Ancak dengenin korunmasına dikkat edilmelidir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, son dönemde gerginlikler yaşıyordu ancak bu durumun sonuna gelinecek. Oğlakları bekleyen seyahatler, oğlakların evde vakit geçirmelerini zorlaştırıyor. Toprak grubuna ait oğlak burçları, bunun bir süreç olduğunun farkında olması ve kendilerini rahat bırakmalıdır.

Kova Burcu

Hava grubuna ait olan kova burçları, Cuma gününde finansal problemler yaşayabilir. Ancak bu sorunlar onların arkadaşlarının gerçek yüzünü görmelerini sağlayabilir.

Balık Burcu

Su grubuna ait olan balık burçları, yaşanan konularda kim haklı ya da kim haksız gibi konulara takılmamalıdır. Beklentilerin kabul ettirilmeye çalışılmasında kaçınılması balık burçlarına tavsiye edilmektedir.