18 Yaşındaki Tiktok Fenomeni Ölü Bulundu: ‘Bu Son Paylaşımım’

Popüler sosyal medya platformu Tiktok’un fenomenlerinden Dazharia Quint Noyes, “Bu son paylaşımım” ifadesinden sonra evinde ölü bulundu.

18 Yaşındaki Tiktok Fenomeni Ölü Bulundu: ‘Bu Son Paylaşımım’

ABD’de yaşayan Dazharia Quint Noyes, popüler sosyal medya platformu Tiktok’ta en ünlü isimlerden biri. 1,4 milyon takipçiye sahip Noyes, geçtiğimiz günlerde Tiktok’ta “Bu son paylaşımım” yazdıktan bir süre sonra evinde ölü olarak bulundu. Ailesi, genç fenomenin intihar ettiğini paylaştı.

‘Ne yazık ki artık bizimle değil’

Dee lakaplı sosyal medya fenomeninin babası Raheem Alla, kızıyla ilgili olarak “Ne yazık ki artık bizimle değil, herkese desteği için teşekkür ediyoruz” dedi. Dazharia’nın 8 Şubat tarihinde hayatını kaybettiği bildirilirken, herhangi bir stres belirtisi göstermediği ve neşeli bir kişilik olduğu ifade edildi.

Polis, 18 yaşındaki Tiktok fenomeninin intiharıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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