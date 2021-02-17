18 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Yarın A101'e Neler Gelecek?

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla beklenen A101 18 Şubat 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi yine pek çok ürün çeşidi getiren A101 elektronikten elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya, züccaciyeden kamp ürünlerine kadar getirdiği uygun fiyatlı ürünlerle dikkatleri üzerine çekti. Peki yarın A101 e neler geliyor? Sizler için A101’e 18 Şubat 2021 tarihinde gelecek olan ürünlerin listesi ve A101 aktüel ürünler kataloğuna yer verdik.

A101 zincir marketleri geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların adeta göz bebeği oldu. Her hafta perşembe günü aktüel ürünler getiren A101’e bu hafta neler geleceği merak edildi. Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte kamp ürünlerine ilgi artacağı için kamp sandalyesi gibi çeşitli kamp ürünleri, uygun fiyata elektronik alet almak isteyenler için mikrodalga fırın, televizyon, telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık, kablosuz mouse, blender seti gibi ürünlere de yer verildi. Bunların yanı sıra yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte çalışma masası, kitaplık, mikroskop, büyüteç gibi eşyalara ihtiyaç duyanlar da unutulmadı. Her hafta gelen züccaciye ürünleri bu hafta da eksik edilmedi.

A101 18 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 3.599 TL

Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.999 TL

Reeder M10s Plus Tablet 999 TL

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

SEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.699 TL

Çalışma Masası 99,95 TL

4 Raflı Kitaplık 99,95 TL

3 Kapaklı Gardırop 349 TL

Çamaşır Kurutmalık 99,95 TL

JWIN JM-452M Mobil Uyumlu Mikroskop 89,95 TL

JWIN Metal Katlanır Büyüteç 16,95 TL

Papilla Tava Seti 3'lü 69,95 TL

Cem Nero Midi Ürünler 32,50 TL

Sinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL

Safir Kase 7,50 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 7,95 TL

Mutfak Seti 3'lü 14,95 TL

Cam Yağlık / Su Şişesi 7,50 TL

Nofrost Saklama Kabı 6,50 TL

Ahşap Kesme Tahtası / Kahve Tepsisi 6,95 TL

Sarımsak Ezici 6,95 TL

Rooc Bıçak Çeşitleri 5,95 TL

Metaltex Buzdolabı Sebze Matı 4,95 TL

Paşabahçe Generation Kase Takımı 7 Parça 29,95 TL

Lisanslı Süt Şişesi 250cc 3,95 TL

Lisanslı Pipetli Cam Bardak 370cc 4,95 TL

Lisanslı Cam Mama Kavanozu 200cc 3,50 TL

Samsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 579 TL

Sunny SN5BLD26B Maharet El Blender Seti 169 TL

Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

Aprilla ABS 1026 Dijital Banya Baskülü 55 TL

Aprilla AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 79,95 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 54,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 62,95 TL

Piranha Havya Kalemi 24,95 TL

Piranha Silikon Tabancası 24,95 TL

Canlı Çiçek Çuha 2,25 TL

Dunlop DUN-336 Bay Kol Saati Çeşitleri 49,95 TL

Reflektörlü Motorcu Çantası 34,95 TL

MGS Oyuncak Yazar Kasa 37,95 TL

MGS Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 13,95 TL

Tahmin Etme Oyunu 19,95 TL

MGS Oyuncak Fileli Havuz Topu 100'lü 19,95 TL

MGS Oyuncak Market Arabası 32,95 TL

MGS Oyuncak Müzikal Set 29,95 TL

Dünya Yıldızları Kitapları 4,95 TL

Çocuk Gelişim Kitapları 5,95 TL

Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL

Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TL

Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 59,95 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 159 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 109 TL

Kadife Kaymaz Halı 120x180cm 59,95 TL

Silk&Blue Ters Havlu Bayan Soket Çorap 4,50 TL

Silk&Blue Bayan Soket Çorap 3'lü 7,95 TL

Piranha Dual USB Kablo 12,95 TL

Piranha Duvar Şarjı 17,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

SanDisk 32 GB USB 3.0 Bellek 39,95 TL