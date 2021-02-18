18 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün Televizyonda Neler Var?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan saat 21.00’dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar vaktini televizyon izleyerek geçirmek istiyor. Televizyonda izleyecek bir şeyler arayanlar tüm kanalların yayın akışlarına ulaşmaya çalışıyor. Sizler için Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, ATV, Star TV gibi ulusal kanalların yayın akışlarına haberimizde yer verdik.

Bugün televizyonda ne var sorusunu soran izleyiciler için tüm kanalların yayın akışını paylaşıyoruz. Bugün gündüz kuşağında her zaman olduğu gibi Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Esra Erol’da, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Temizlik Benim İşim, Acemi Anneler, Doya Doya Moda gibi gündüz programları var. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Mucize Doktor, Alev Alev gibi sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Gece yarısı ve gece yarısından sonra ise Regaip kandili nedeniyle Regaip kandiline özel programlar ekranlara gelecek.

ATV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel

01:35 Kanatsız Kuşlar

Kanal D 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

23:45 M. Fatih Çıtlak ile Regaip Kandili Özel

01:15 Gönülden Gönüle

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Afilli Aşk

Star TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Regaip Kandili

03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

FOX TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)

00:15 Son Yaz

02:45 Zuhal Topal’la Sofrada

03:15 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:25 Doğrusu Ne?

20:30 Regaib Kandili Özel

22:30 3'Te 3

00:00 Tövbeler Olsun

02:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TV8 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

Show TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Ramo (Tekrar)

03:00 Arıza (Tekrar)

Kanal 7 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Göl Efsanesi

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim