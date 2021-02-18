18 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün Televizyonda Neler Var?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan saat 21.00’dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar vaktini televizyon izleyerek geçirmek istiyor. Televizyonda izleyecek bir şeyler arayanlar tüm kanalların yayın akışlarına ulaşmaya çalışıyor. Sizler için Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, ATV, Star TV gibi ulusal kanalların yayın akışlarına haberimizde yer verdik.
Bugün televizyonda ne var sorusunu soran izleyiciler için tüm kanalların yayın akışını paylaşıyoruz. Bugün gündüz kuşağında her zaman olduğu gibi Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Esra Erol’da, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Temizlik Benim İşim, Acemi Anneler, Doya Doya Moda gibi gündüz programları var. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Mucize Doktor, Alev Alev gibi sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Gece yarısı ve gece yarısından sonra ise Regaip kandili nedeniyle Regaip kandiline özel programlar ekranlara gelecek.
ATV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel
01:35 Kanatsız Kuşlar
Kanal D 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
23:45 M. Fatih Çıtlak ile Regaip Kandili Özel
01:15 Gönülden Gönüle
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Afilli Aşk
Star TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
00:15 Regaip Kandili
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
FOX TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:15 Fatih Savaş ile Regaib Kandili ÖzelTRT 1 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:25 Doğrusu Ne?
20:30 Regaib Kandili Özel
22:30 3'Te 3
00:00 Tövbeler Olsun
02:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TV8 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
Show TV 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo (Tekrar)
03:00 Arıza (Tekrar)
Kanal 7 18 Şubat 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Göl Efsanesi
09:30 Muhabbet Kapısı
11:30 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Yaralı Kalbim
23:20 Ah Kalbim