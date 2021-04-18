18 Nisan 2021 Meteoroloji'den İstanbul Uyarısı! Fırtına Geliyor

18 Nisan 2021 tarihi hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına ve kuvvetli rüzgara dikkat çekip İstanbullulara “tedbirli olun” çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra pek çok bölge için toz taşınımı uyarısı da gerçekleşti. Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarı ve iki gündür kamuoyu ile paylaşmış olduğu bilgilere göre 18 Nisan 2021 Pazar akşamı itibarı ile toz taşınımı yaşanacağı biliniyordu ve bu sebeple vatandaşlar uyarılmış, dikkatli olmaları tavsiye edilmişti. Hava şartlarında bozulma gibi olumsuz durumlar yaşanmasına ve vatandaşların zorluk çekmesine engel olmak amacı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü kamuoyuna uyarılarını yapmış ve tedbirler almalarını önermişti.

18 Nisan 2021 Pazar gününde hava sıcaklıklarında değişiklikler meydana geleceği Güney iç ve Doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde bir seviyede, Batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında hava sıcaklıklarının seyredeceği bilgisi kamuoyuna sunuldu.

Güney iç ve Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Batı kesimlerde ise Mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarının yanı sıra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın güney doğusunda da kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına olacağı ifade edildi.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile birlikte Güney ve iç Ege ile batı Akdeniz'in iç kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli fırtına görünmesi beklendiği, bu bölgede yaşayan vatandaşlara bildirildi. Aynı zamanda kuvvetli fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ya da soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi durumlar için vatandaşa tedbirler almaları ve dikkatli olmaları önerildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada Ege, Marmara'nın Güney ve Doğusu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Güney ile Batısında toz taşınımı beklendiği uyarısı yaptı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun çağrısında bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 19:25