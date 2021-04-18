18 Nisan 2021 Deprem Haberleri

18 Nisan 2021 tarihinde Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında bir deprem yaşandığı haberi öğrenildi. Marmara Denizi Yalova açıklarında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Konu hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem hakkında bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Sabah saat 07.33’de Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde olarak ölçülen bir depremin meydana geldiği haberi kamuoyuna duyuruldu. Yalova açıklarında meydana geldiği öğrenilen depremin 7.01 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.

Saat 7. 33’de 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin yanı sıra yine Marmara Denizi'nde saat 08.08’de ve 08.45’de iki kez sarsıntılar olduğu ifade edildi. Bu iki depremin büyüklüğü ise sırasıyla 1,5 ve 1,8 olarak açıklandı.

İran’da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Yine 18 Nisan 2021 tarihinde İran'da da bir deprem olduğu haber, öğrenildi ve bu depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı. İran'ın güneyinde meydana gelen deprem yerel saat ile 11.11’de meydana geldi. İran'ın güneybatısında bulunan Buşehr kentinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklanırken Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yazılı bir açıklama yaptı ve deprem hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Tahran Üniversitesi Teknoloji Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan depremin yerel saat ile 11.11’de kaydedildiği açıklandı.

18 Nisan 2021 tarihinde 5,9 büyüklüğünde olarak ölçülen ve İran'da meydana geldiği öğrenilen depremde 1 kişinin yaralandığı ve bazı evlerin de hasar gördü bilgisi paylaşıldı. Bu depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştirildiği bildirilirken bu deprem sonrasında aynı yerde 7 kez artçı deprem meydana geldiği de ifade edildi. 5,9 şiddetinde olan deprem sonrasında 7 kez artçı depremlerin en büyüğü ise 4,5 olarak açıklandı.