18 Mart 2021 Günlük Burç Yorumu! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları 18 Mart 2021 tarihinde kendilerini keyifli hissedip konfor alanlarından çıkmak istemeyebilir. Bunun yanı sıra maddi harcamalar yapmaktan da çekinmeyecek olan koçlar, bu konuya dikkat etmelidir.

Boğa Burcu

Ay, tüm gün boğa burcunda ileri hareketine devam edecek. Bu durum toprak grubuna ait olan boğalar için kendileri ile baş başa geçirecekleri bir güne işaret ederken başka insanların problemleri ile ilgilenmek onları yorabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu, kontrolleri dışında gerçekleşen olaylar ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum onların sezgilerini ve bilgeliklerini güçlendirirken etraflarında gelişen olaylardan çok şey öğrenmek onlar için olanaklı hale gelebilir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan ve duygusallıkları ile tanınan yengeç burçları, 18 Mart Perşembe gününde sosyal açıdan renkli bir gün geçirebilir. Arkadaşları ile de bir araya gelmeleri mümkün olan yengeçler, yakın çevresi ile düşüncelerini paylaşacaktır.

Aslan Burcu

Aslan burçları, Perşembe gününde sorumlulukları ile ilgilenmek durumunda kalacaktır. Stresli bir gün geçirecek olan aslanlara tavsiye edilen soğukkanlı davranmalarıdır.

Başak Burcu

Toprak grubuna ait başak burçları, eğitim ve kişisel gelişim ile ilgili olan konulara yönelebilir. Her yeni gelişmeye karşı açık olan davranış biçimleri başak burçlarının başarıya ulaşmasında önemli bir rol üstlenecektir.

Terazi Burcu

Terazi burçları, 18 Mart Perşembe gününde mücadeleci yönlerini ortaya çıkarabilir ve yeni adımlar atmak isteyebilir. Kariyer hayatlarında ve finansal konularda destekler, terazi burçlarının yakın çevresinden gelecektir.

Akrep Burcu

Akrep burçları, 18 Mart tarihinde ikili ilişkiler ile ilgilenecek ve partnerleri ile güzel bir gün geçirecek. Çözüm beklenen konular varsa bu 18 Mart tarihinde yeni gelişmeler yaşanması olasıdır.

Yay Burcu

Yay burçları günlük yaşamlarında pratik yaklaşımlarını öne çıkararak engelleri ortadan kaldırabilir.

Oğlak Burcu

Toprak grubuna ait olan Ocak doğumlu oğlak burçları, 18 Mart tarihinde sevdikleri insanlar ile birlikte bir gün geçirecektir. Onlar için tavsiye edilen ego çatışmalarından mümkün olduğu kadar uzak durmalarıdır.

Kova Burcu

Kova burçları, yeni günde aileleri ile vakit geçirmek isteyebilir. Bununla birlikte yemek yapmak onlar için güzel bir aktivite olacaktır.

Balık Burcu

Balık burçları Perşembe gününde yakın çevresi ile bir araya gelebilir ve buluşmalar gerçekleştirebilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:53