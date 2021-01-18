17 Yaşındaki Yeğenine Tecavüz Etti, Tahliyesi Davul Zurnayla Kutlandı!

Medyascope’tan Edanur Tanış’ın haberine göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda İsviçre’de yaşayan ve memleketine ziyarete geldiğinde, 28 yaşındaki öz amcası Osman Çur tarafından tecavüze uğrayan 17 yaşındaki Z.Ç., şikayetçi olunca, Osman Çur hakkında dava açıldı. Bir süredir tutuklu yargılanan Osman Çur dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağdur kız 3 kez intihar girişiminde bulunmuş!

Osman Çur’un tecavüz ettiği yeğeni, İsviçre’de yaşayan Y.Ç. bu sürecin ardından üç kere inthara teşebbüste bulunmuş. Bununla birlikte, yaşanan iğrenç olayın ardından Çur’un tahliyesini kutlayan akrabaları gündemde.

Tecavüzcünün tahliyesi davul zurnayla kutlandı

Cezaevinden çekilen görüntülerde, tahliye edilen Osman Çur’un takım elbiseli haliyle oynadığı, Çur’u almaya gelen akrabalarının ise bunu kutladığı görüldü.

Davayı takip eden Avukat Leyla Kolbaşı, “Bütün deliller dosyada sabit. Mahkeme delillerin toplanmış olması, delillerin karartılma riskinin olmaması ve sanığın kaçma tehlikesi bulunmaması sebebiyle tahliye kararı verdi. Yalnızca dört buçuk aylık bir tutuklamanın ardından tahliye kararı verilmesi bizleri fazlasıyla üzdü” ifadelerini kullandı.