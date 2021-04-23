17 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti! 16 Yıl Hapsi İsteniyor

İstanbul’da meydana gelen üzücü olayda 17 yaşındaki genç kız sosyal medyadan tanıştığı kişi ile hayatının kabusunu yaşadı ve tecavüze uğradı. Israrlara dayanamayıp ikna edilen 17 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medyadan tanıştığı kişinin evine gidip ilaçlı alkol aldı ve tecavüze uğradı. Yaşanılan olayı ailesine anlatan mağdur kız çocuğu, tecavüze uğradığını söyleyince istismarcı şahıs hakkında 16 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki S.N.K. isimli kız çocuğu, sosyal medya üzerinden biri ile tanıştı ve istemediği olaylar ile karşılaştı. 22 yaşındaki M.E.S. isimli kişi ile sosyal medyadan tanışıp arkadaş olan mağdur kız çocuğu, ısrarlara dayanamadı. Kendisinden 5 yaş büyük M.E.S. ile arkadaş olan mağdur, bir süre boyunca suçlu ile konuşmayı sürdürdü ve sonunda genç adamın ısrarlarına dayanamadı ve buluşmaya ikna oldu.

22 yaşındaki genç adamın ısrarlarına dayanamayan 17 yaşındaki mağdur kız çocuğu, aynı gün içerisinde sosyal medyadan tanıştığı M.E.S. ile buluştu ve genç adamın arkadaşları ile kaldığı eve gitme konusunda ikna oldu.

Eve giden ikili bir şeyler içti ve alkolün etkisi ile kendisinden geçti. Bu sırada, 22 yaşındaki M.E.S., mağdur kız çocuğunun ısrarlarına rağmen S.N.K.’ya tecavüz etti. İçtikleri alkolün etkisi ile kendisini koruyamayan S.N.K., uğramış olduğu saldırı sonrasında evi terk etti ve dışarı çıktı.

Yapılan şikayet üzerine ifade veren genç adam, S.N.K. ile ilişkiye girdiğini ancak bunu kızın istediğini belirtti ve kızın yaşının 18 olduğunu söylediğini açıkladı. Şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Konu hakkında hazırlanan iddianamede 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 16 yıla kadar hapis istendi. Tecavüze uğrayan mağdur kız çocuğunun davasının ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği bilgisi açıklandı.