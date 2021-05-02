17 Mayıs'ta Ne Olacak? Tam Kapanma Sonrası Gelişmeler

Korona virüs pozitif vaka sayılarının tırmanışa geçmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma sürecine geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamış olduğu tam kapanma tedbirleri ve yeni dönem hakkında bilgi vermişti. Edinilen son bilgilere göre ise 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesi ardından beklenen düşüş yaşanır ve vakalar 5 binin altına gerilerse yaz mevsimine rahat bir şekilde girilebilmek için alınan tedbirler esnetilecek. Beklenen oranda düşür sağlanması durumunda kontrollü normalleşme veya kontrolü sosyal hayat dönemine tekrardan geçilmesi mümkün.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu bilgiler ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü resmi olarak başlayan tam kapanma tedbirlerinde vaka sayılarının düşüş eğilimi gösterdiği açıklanmıştı. Hedeflenen durum ise 5000 vaka sayısının altını görmek ve yaz mevsimi öncesinde ekonominin rahatlamasına katkıda bulunmak. Bu durumda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye ettiği korona virüs tam kapama tedbirleri Kabine Toplantısı’nda onay almış olduğu şekli ile verimsiz bir şekilde geçer ve pozitif vaka sayıları istenen oranda düşmez ise daha sıkı tedbirlerin alınması gündemde yer tutabilir.

Fakat hem Bilim Kurulu için hem de Kabine Toplantısı için vaka sayılarının düşüşe geçmesi iyiye işaret olarak algılandı. 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanması sürecinin tamamlanması durumunda Ramazan Bayramı ardından temkinli bir normalleşme sürecine geçilecek. Hedeflenen duruma ulaşılmaz ise bu konu tekrardan değerlendirilecek ve Kabine Toplantısı’nda görüşülecek.

Korona virüs pozitif vakalarının düşüşe geçmesi ile yaz aylarında ekonominin rahatlaması sağlanacak ve alınan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi gözden geçirilecek. Pandemi sürecini kontrol altında tutmak adına devreye sokulan 17 günlük tam kapanma süresi sonrasında ülkemizin atacağı adımlar daha net görülmeye başlandı. Bu kez tedbirler daha temkinli olarak alınacak ve vakalar istenen oranda düşerse kontrollü normalleşme sürecine giriş yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 16:40