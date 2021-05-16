17 Mayıs Sonrasında Esnafı Sevindiren Haber

İran ila en uzun kara sınırına sahip Van’da olan Kapıköy Gümrük Kapısı, uzun zamandır geçişleri kapalıydı. Zor zamanlar yaşayan esnafa 14 ay sonra güzel haber geldi. 17 Mayıs’tan sonra geçişlerin tekrardan açılacağı haberi Van’daki esnafın bayram sevincini ikiye katladı.

Artan vaka sayılarından dolayı 24 Mart 2020’de araç ve yay geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta araç ve yaya geçişlerine açılacak. Bu haber esnaf için müjdeli bir haber olduğundan dolayı beklentileri artırdı. Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılacağı müjdesi, esnafı ve iş çevresini heyecanlandırdı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 17 Mayıs’ta itibaren gümrük kapısının yeniden hizmet vereceğini belirtti.

Van esnafının uzun zamandır beklediği haber olduğunu belirten Çeliktaş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarı. Kapıdan yılda yaklaşık 1 milyon turist kentimize geliyor ve bunlar ilimize yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir getiriyor. Bu da tüm sektörlere dağılıyor. Başta nakliye olmak üzere konaklama, otel, eğlence merkezleri, kafe, restoran ve tekstil gibi alanlara dokunuyor. Binlerce iş insanını ve yüz binlerce emekçiyi ilgilendiren bir dağılımı kapsıyor. Salgından önce sınır kapısı 8 saat esaslı hizmet veriyordu. Kapının 24 saat esaslı çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu durumda hem ilin ekonomisine hem ülke ekonomisine olumlu katkılar ve katma değer sağlayacaktır. Uzun zamandır kapalı olan kapının açılacak olması bu anlamda ilimizde heyecan oluşturdu. Dört gözle kapının açılmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki Van, gümrük kapısının açılmasıyla eski günlerine kavuşacaktır."

Gümrük kapısı ekonomimizin can damarı olduğunu belirtildi. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü olduğunu vurgulayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, turizm sektörünün bu zor dönemde kapının yeniden açılmasıyla ekonominin canlı günlere kavuşacağını dile getirdi. Açıklamasında, "Ülke içinden ya da Avrupa'dan kentimize gelen turistler genellikle kamp için geliyorlar ve tatilleri bitince de hava yoluyla dönüyorlar. Kentte alışveriş yapmıyorlar. İran'dan gelen turistler böyle değil, yoğun şekilde alışveriş yapmaya, yemek kültürümüze ve eğlenmeye geliyorlar. Kişi başı ortalama 1000 dolar harcıyorlar. Bütün esnaf ve tüccardan alışveriş yaparak ilin ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu anlamda gümrük kapısının açılması çok önemli. Ümit ediyoruz ki 17 Mayıs'tan sonra çarşı, pazarda eski hareketli günleri tekrar yaşarız." ifadesini kullandı.