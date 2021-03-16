17 Mart 2021 Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Ay’ın gün boyunca Boğa’da ilerlemesi ve Ay Satürn arasındaki kare açı sebebi ile koç burçları kendilerini baskı altında hissedebilir ve yakın çevresi tarafından kısıtlamalara maruz kalabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları 17 Mart tarihinde sağlıkları ile ilgili birkaç problem yaşayabilir. Hafta içerisinde sağlıkları ve bireysel konular hakkında dikkatli olmaları onlara tavsiye edilmektedir.

İkizler Burcu

Ay, ikizle burcunun arka alanında ilerleyecek. Bu durum gizli olayların açığa çıkması anlamına gelebilir. Aynı zamanda hastane işleri gündemde yer tutabilir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait yengeç burçları, 17 Mart 2021 tarihinde sosyal çevresinden beklenilmeyen tepkiler alabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları, yeni günde kariyerleri ile ilgili olan konularla ilgilenecek. Sonuç beklenilen konular var ise Çarşamba gününde net bir karara varılabilir.

Başak Burcu

Toprak grubuna ait olan ve titizlikleri ile tanınan başaklar, yurt dışı seyahat konuları ile ve yabancılarla olan iletişim konuları ile ilgilenebilir.

Terazi Burcu

17 Mart 2021 tarihinde terazi burçları, beklemedikleri gelişmeler ile karşılaşabilir. Onlar için tavsiye edilen soğukkanlı davranmalarıdır.

Akrep Burcu

İlişkisi olan akrepler, yeni günde partnerleri hakkında yeni bilgiler öğrenip şaşırabilir. Ani gelişecek bazı durumlar gündeme gelecektir.

Yay Burcu

Yay burçları 17 Mart’ta bazı beklenmedik haberler alabilir ve bu onları zorlayabilir. Bunun yanı sıra yay burçlarına tavsiye edilen, sağlıklarına dikkat etmeleridir.

Oğlak Burcu

Toprak grubuna ait oğlak burçları Çarşamba gününde sabit fikirli davranmaktan kaçınmalıdır. Esnek bir tutum onları başarıya götürecek olan anahtardır.

Kova Burcu

Kovalar 17 Mart Çarşamba gününde ev ile ilgili olan konular ile ilgilenebilir ve öngörmedikleri konular karşılarına çıkabilir. Diğer taraftan yurt dışı ile ilgili olan geçmiş deneyimler mevcut ise bu durum kova burçlarının zihnini bir süre meşgul edecektir.

Balık Burcu

Su grubuna ait olan balık burçları, yakın çevresi ve kardeşleri ile bazı konularda ters düşebilir. Ilımlı bir yaklaşım sorunları ortadan kaldıracaktır.