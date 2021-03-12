16 Yaşındaki Kızın Cesedini Gömdükleri Yerin Üzerine Sofra Kurup Alkol Almışlar

İzmir Bornova’da yaşanan 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İlçede moloz döküm sahasında genç kızın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri tarafından açılan soruşturmada tutukla sanıklar Tahir Yıldız ve Sinan Özen hakkında 6 ayrı suç sebebi ve birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis istemi gerçekleşti. Hazırlanan iddianamede 16 yaşındaki kızın cesedini gömen ikilinin çukur başında yemek yedikleri ve ardından alkol aldıkları ifade edildi.

İşlenen cinayet ardından 21 Ağustos tarihinde Sinan Özen, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği’ne gitmiş ve suçunu itiraf etmişti. Yapılan itiraf ardından polis ekipleri de ikiliyi tutuklamıştı. Olay yerinde yapılan arama sırasında 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp morgu yaptığı incelemede genç kızın vücudunda darp ya da yara izi bulunmadığını ancak boğazında peçete olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan sorgulamada Sinan Özen ve Tahir Yıldız, peçeteyi genç kızın boğazına tıktıklarını itiraf etti. Ceren Duman’ı gömecekleri sırada ağzından kökü koku geldiğini açıklayan ikili peçete ile bu kokuyu gidermeye çalıştıklarını söyledi. 16 yaşında bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sinan Özen ve Tahir Yıldız isimli iki şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede, Ceren Duman ve Sinan Özen’in 2 hafta önce sosyal medyada tanıştığı, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık bir eve gittikleri ve ardından Sinan Özen’in Tahir Yıldız’ı eve çağırdığı yazıldı.

İki şüpheli, Ceren’e hem alkol hem de uyuşturucu verdiklerini itiraf etti ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. 16 yaşındaki kızın saat 04:00’da hayatını kaybettiğini anlatan ikili, ağzından köpükler gelen Ceren Duman’ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktuklarını anlattı. Ardından sabah saatlerinde kazma ve kürek alıp mezar kazdıklarını belirten ikili, Ceren’i çukura gömdükten sonra olay yerinde yemek yiyip alkol aldıklarını açıkladı.