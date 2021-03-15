16 Mart 2021 Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koçlar 16 Mart tarihinde erteledikleri işleri tamamlayabilir. Geçmişten gelen insanlar ile konuşmak koçlara iyi gelecektir.

Boğa Burcu

Boğa burçları Salı gününde kendilerini yorgun ve isteksiz hissedebilir ancak bu durum akşam saatlerinde geçecektir. Aileleri ile vakit geçirmek boğa burçlarına kendilerini enerjik hissettirecektir.

İkizler Burcu

İkizler burçları, 16 Mart Salı gününde daha önce bulunmadığı yerlerde vakit geçirebilir. Yeni gün, onları finansal konularda desteklemektedir. Yatırım yapma planları olan ikizler burçları varsa 16 Mart tarihi onlar için önerilmektedir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait yengeç burçları haftanın ikinci gününde yakın çevresi ile dertleşip düşündüklerini anlatma eğiliminde olabilir. Yeni insanlar ile de tanışma onlar için olanaklı olacaktır. Eskiden beri hayal ettikleri durumlarda da emin adımlar ile ilerlenmeli ve sabır gösterilmelidir. Yengeçler 16 Mart 2021 tarihinin en şanslı burcu olup olumlu sonuçlar alacaktır.

Aslan Burcu

Aslan burçları 16 Mart Salı gününde iş hayatlarında zorluklar çekebilir. Ancak bu sorunların üstesinden gelmek onların elinde. Bunun yanı sıra, aslan burçlarına arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Aslanların gerçek olduğunu düşündükleri bazı ilişkileri aslında sahte.

Başak Burcu

Başak burçları için önerilen tekrara düşmemeleri ve yeni şeyler denemeleridir. İş hayatlarında başakları fırsatlar bekleyecek. 16 Mart 2021 tarihinde başak burçları risk almaktan çekinmemeli ve cesur davranmalıdır.

Terazi Burcu

Terazi burçları, Salı gününde kendilerini keyifli hissedecek. Olumlu atılımlar gerçekleştirmek isteyen terazi burçları, olumlu enerjiler tarafından desteklenmektedir.

Akrep Burcu

Akrepler haftanın ikinci gününde aşk hayatlarında yaşadıkları durgunluklara son verebilir. İlişkisi olan akrepler, yeni gelişmeler ile karşılaşabilir. 16 Mart tarihi onlar için şanslı geçecek.

Yay Burcu

Yay burçları, iş konusunda riskler alabilir. Yakın çevre ile buluşmalar yapmak da yaylar için olanaklı görünmektedir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, son dönemlerde iş hayatlarında yoğun günler geçiriyordu. Onlara tavsiye edilen sabırlı olmalarıdır. Oğlakların yeteneklerini sergileyebileceği günler kapıda onlar için beklemekte.

Kova Burcu

Kova burçları, son günlerde partnerleri ile geçmiş ilişkilerini sorguluyor ve yeni bir ilişki arıyordu. Eskiye dayanan olumsuz tecrübeler kovaların geri adım atmasına neden oluyordu. Onlara tavsiye edilen bu konuda tedbirli olmaları.

Balık Burcu

Balık burçları yeni haftada aceleci davranmamalı ve düşünerek karar vermelidir. Salı günü onlar inin maddi fırsatları beraberinde getirebilir.