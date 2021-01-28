150 kilo bombayla gelen PKK'lı havada öldürüldü!

TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin önemli bir detay gün yüzüne çekti. Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında paramotorla bombalı saldırı girişimi, Türk askeri tarafından engellendi.

150 kilo bombayı atmak üzere havalandı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Doğa Zilan kod isimli terörist, 12 Temmuz 2020 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Suriye'den getirilen paramotora bomba yükledi. Hediye Çerçi adındaki hain PKK'lı terörist, 150 kilo bombayı Hantur Dağı'nda yer alan ve 40 personelden meydana gelen timin üstüne atmak için harekete geçti.

İlk başta İHA zannedildi

Bunun üzerine Hantur Dağı'nda gözetleme görevini üstlenen tim, havada uçan paramotoru ilk olarak İHA (insansız hava aracı) zannetti. Keskin nişancılar, bunun İHA (insansız hava aracı) olmadığını fark edince hemen siper aldılar. PKK'lı teröristin 150 kilo bomba taşıdığı paramator yoğun bir şekilde ateşe tutuldu. Böylece paramotorun üstünde yer alan bomba patlatıldı. Paramatorun parçalara ayrıldığı ve Hantur Dağı'nın eteklerine çakıldığı fark edildi.

Paramatorla saldırı eğitimi almış

Hediye Çerçi adındaki hainin, 2015 senesinde PKK terör örgütüne dâhil olduğu ortaya çıktı. Söz konusu teröristin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG kamplarında paramotor ve maket uçakla saldırı eğitimi aldığı tespit edildi. PKK'lı teröristin sözde branş eğitimiyle hava araçlarını kullanarak karakollara ve üs bölgelerine yönelik nasıl saldırı gerçekleştirileceğini öğrendiği belirlendi. 150 kilo bombayla saldırmak üzereyken havada öldürülen bu teröristin, sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü'nde yer aldığı saptandı.

Teslim olan terörist tarafından teşhis edildi

Alçak terörist Hediye Çerçi, PKK terör örgütünün sözde paramotor biriminde faaliyet gösterirken güvenlik güçlerine teslim olan A.D. isimli terörist tarafından teşhis edildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu nedir?

Pençe-Kaplan Operasyonu, 17 Haziran 2020 tarihinde başlatılmıştı. MSB (Millî Savunma Bakanlığı), son dönemde TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) üs bölgelerine ve karakollarına yönelik tacizlerin arttığını ve teröristlerin saldırı girişimlerinde bulunarak hem sınırların hem de halkın güvenliğini riske attıklarını duyurmuştu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, söz konusu teröristlerin etkisizleştirilmesi ve dolayısıyla sınırların ve halkın güvenliğinin sağlanması için Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap, Kandil, Karacak ve Sincar'a yönelik hava harekâtlarının düzenlendiği ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, bu operasyonların uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğuna dikkat çekilerek, meşru müdafaa hakkının kullanıldığı belirtilmişti.

Haftanin nerede bulunuyor?

Haftanin, Irak'ın kuzeyinde yer alıyor. Söz konusu bölge, "Kandil Dağları'nın uzantısı" şeklinde nitelendiriliyor. Şırnak'a yakın mesafede yer alan Haftanin, PKK terör örgütünün kamplarından biri. IKBY'ye (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) bağlı olan Duhok kentinin sınırları içerisinde bulunuyor. Gara, Matina, Avaşin ve Zap gibi terörist kampları da Duhok kentinde yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 10:28