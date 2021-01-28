15 Türk vatandaşını kaçıran korsanlardan haber geldi! 

Gine açıklarında 23 Ocak Cumartesi günü M/V Mozart gemisine saldırıp Türk denizcileri kaçıran korsanlardan haber var. Konuya ilişkin açıklama Boden Denizcilik'ten geldi.

Söz konusu açıklamada, korsanların Boden Denizcilik'in Almanya şubesi ile irtibata geçtiği belirtildi. 15 Türk denizcinin genel durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, korsanların fidye talep edip etmediğine ilişkin bir ayrıntı verilmedi.

Ne olmuştu?

Gine açıklarında 23 Ocak Cumartesi günü Türk şirketi Boden Denizcilik'e ait olan M/V Mozart gemisi, silahlı korsanların saldırısına maruz kalmıştı. Korsanların saldırısı Sao Tome'nin 10 mil kuzeybatısında meydana gelmişti. M/V Mozart gemisinde saldırı esnasında 19 mürettebatın yer aldığı öğrenilmişti. Azerbaycan uyruklu bir denizci korsanlar tarafından öldürülmüştü. 15 Türk denizci kaçırılmış, 3 Türk denizci ise gemide bırakılmıştı.

3 Türk denizciye gemiyi götürmeleri amacıyla korsanlar tarafından rota verilmişti. Liberya bayraklı gemi, bunun üzerine Gabon'da bulunan Gentil Limanı'na demirlemişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türk denizcilerin kurtarılması amacıyla bütün olanakların seferber edildiğini aktarmıştı.

15 Türk denizcinin silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreci detaylıca takip ettiğini söylemişti. Çavuşoğlu, 25 Ocak günü yaptığı açıklamada, korsanların öldürdüğü Azerbaycan uyruklu denizcinin naaşının ülkesine gönderileceğini söylemişti. Türk denizcileri kaçıran korsanlardan henüz haber alınmadığını belirten Çavuşoğlu, söz konusu korsanların hala Boden Denizcilik ile ya da denizcilerin aileleri ile iletişime geçmediklerini aktarmıştı. Çavuşoğlu, korsanların düzenlediği saldırı sırasında yaralanan Türk denizciye tıbbi olarak müdahale edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

M/V Mozart gemisinde güvenliğe dair herhangi bir problemin mevcut olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, söz konusu gemide sızma yaşanmadığını söylemişti. Çavuşoğlu, dördüncü kaptan ile diğer iki mürettebatın M/V Mozart gemisinde kaldığını aktarmıştı. Gabon'da bulunan yetkililer tarafından da sürecin izlendiğini belirten Çavuşoğlu, Boden Denizcilik'in de bu konuda gereken hazırlığı yaptığını söylemişti. Çavuşoğlu, Gine açıklarında daha önce de saldırılar yaşandığı için gemilerin ek önlemler aldıklarını belirterek, bu saldırının bir ders niteliğinde olması gerektiğini ifade etmişti.

"Sadece radar çalışıyor"

M/V Mozart gemisinin dördüncü kaptanına ait olduğu ileri sürülen ses kayıtları yayılmıştı. Dördüncü kaptan, kör bir şekilde seyir yaptığını kaydederek, silahlı korsanlar tarafından tüm kabloların işlevsiz duruma getirildiğini söylemişti. Sadece radarın çalıştığını belirten dördüncü kaptan, kendisine korsanlar tarafından bir rota verildiğini ve o rota doğrultusunda ilerlediğini kaydetmişti.

Görüntüler de ortaya çıkmıştı

M/V Mozart gemisinin Gine açıklarında uğradığı saldırı anına ilişkin görüntüler de yayınlanmıştı. Söz konusu görüntülerde silahlı korsanlar tarafından denizcilere yönelik şiddet uygulandığı ve bu denizcilerin aynı yerde toplandıkları görülmüştü. Türkiye'nin denizcileri kurtarmak amacıyla Gine Körfezi'ndeki büyükelçilikler ile temas kurduğu ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 17:42