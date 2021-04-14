15 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu
Koç burçları 15 Nisan tarihinde yakın çevresinden gelecek olan teklifler alıp şaşırabilir. Aynı zamanda Perşembe gününde fırsatlar açısından destekleyici enerjiler koçlarla birlikte olacaktır.
Boğa Burcu
Boğa burçları 15 Nisan gününde maddi konular ile ilgilenecek ancak onlara tavsiye edilen plansız davranmaktan kaçınmaları olacaktır.
İkizler Burcu
İkizler burçları 15 Nisan tarihinde eskiden beri devam eden projelerini bitirebilir ve yenilerini hayata geçirebilir. Yine iş hayatında çalışma arkadaşları ile çatışmaya girmekten kaçınılması gerekmektedir.
Yengeç Burcu
Yengeç burçları 15 Nisan gününde Ay’ın burç değiştirmesi ile kendilerini huzursuz hissedebilir. Kendisi hakkında yapılan dedikodular da yeni günde önlerine çıkabilir.
Aslan Burcu
Aslan burçları, 15 Nisan tarihinde sosyal çevresinden yeni gelişmeler öğrenecektir. Yakın arkadaş grubu aslanları bazı konularda uyarabilir ve dikkatli olmalarını tavsiye edebilir.
Başak Burcu
Toprak grubuna ait olan başak burçları, yeni günde iletişim teması ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra, Güneş Jüpiter destekleyici açı ile birlikte bazı fırsatlar da başakların önüne çıkabilir.
Terazi Burcu
Terazi burçları, 15 Nisan’da hukuksal meseleler hakkında çalışabilir ve kariyer konusu ile ilgilenebilir.
Akrep Burcu
Akrep burçları yeni günde kendilerini hassas ya da duygusal hissedebilir. Onlar için tavsiye edilen 15 Nisan tarihinde meditasyon yapmalarıdır.
Yay Burcu
Yay burçları 15 Nisan gününde ilişkiler konusu ile ilgilenecek ve partnerleri hakkında yeni kararlar alacaktır.
Oğlak Burcu
Oğlak burçları, 15 Nisan 2021 tarihinde iş arkadaşları ile olan ilişkilere dikkat etmelidir. Bazı kişilerin davranışlarına takılı kalma gibi durumlar söz konusu olabilir.
Kova Burcu
Hava grubuna ait olan kova burçları, aşk hayatı ile ilgilenecek ve hareketli bir gün geçirecek. Akşam saatlerinde ise daha sakin olaylar yaşanabilir.
Balık Burcu
Balık burçları, 15 Nisan 2021 Perşembe gününde ev ve aile konuları ile ilgilenebilir ve aile bireylerinden bazı konularda fikir alınabilir.