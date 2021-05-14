15 Mayıs 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde ev, aile ve aile bireyleri gibi durumlar ile ilgilenebilir, ev için alışverişe çıkabilir ya da aile büyükleri ile fikir birliği oluşabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde iş arkadaşları, komşular ve yakın çevre ile iletişim halinde olabilir. Boğa burçları için tavsiye edilen Cumartesi gününde alınganlık ya da yanlış anlama gibi durumlara dikkat etmeleri olacaktır.

İkizler Burcu

İkizler burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde çeşitli harcamalar ve alışveriş konusu ile gündemde yer tutabilir. İkizler burçları için Cumartesi gününde tavsiye edilen durum ise bütçe hesabı yapmaları olacaktır.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde Ay’ın kendi burçlarında ilerlemeleri sebebi ile kendilerini güvende hissedecek ve kendinden emin duruşlar sergilenecek.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde kontrolleri dışında gerçekleşen olaylara daha dikkatli ve temkinli yaklaşacaktır.

Başak Burcu

Başak burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde sosyal açıdan, yoğun, eğlenceli ve hareketli bir gün geçirecektir. Yeni günde başak burçları arkadaşları ile buluşmalar düzenleyebilir ve ortak amaçlar üzerine çalışmalar yapılabilir.

Terazi Burcu

Terazi burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde sorumluluk ve görev bilinci ile hareket edip bu yönde adımlar atabilir. Plan, program işleri ile uğraşılabilir ve hedef odaklı davranılması yeni günde terazi burçları tarafından tercih edilebilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde tanıdıklar ve uzaktaki dostlar ile görüşmeler düzenleyebilir ve fikir alışverişi yapabilir. Sosyal açıdan da duygusal yönler akrep burçları için ön plana çıkabilir.

Yay Burcu

Yay burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde kazanç, bütçe ve maddi konular ile ilgilenebilir. Yakın çevre ile paylaşımlar da Cumartesi gününde ön plana çıkabilecektir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde evlilik, ortaklık gibi temalar ile ilgilenebilir.

Kova Burcu

Kova burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde sağlık teması ile ilgilenebilir ve beklenilmeyen gelişmeler ile karşılaşabilir.

Balık Burcu

Balık burçları, 15 Mayıs 2021 tarihinde beklenti ve isteklerinden emin olmak isteyecek ve bu yönde hareket edecek.