14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Sapıktan İğrenç Savunma

Denizli'de dost hayatı yaşadığı kadının  kendisinden 27 yaş küçük kız çocuğuna cinsel istismarda  bulundu. Küçük kız istismar sonrası, bir kız bebek dünyaya getirdi.

14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Sapıktan İğrenç Savunma

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.  Fadime Ç.  adlı  kadının  dost hayatı yaşadığı  adam tarafından 14 yaşındaki küçük kızının istismara uğradı ve kadının bu olayın ortaya çıkmaması adına  istismarcı sevgili ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.  14 yaşındaki küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen  anne ve sevgili,  kız çocuğuna evde doğum yaptırmak isterken doğum esnasında kanama durmayınca  sağlık ekiplerine haber vermek zorunda kaldı. Doğan bebeğin kendisinden olduğunu itiraf eden  istismarcının  savunmasıda,  oldukça mide bulandırıcı.

Eşinden boşanan Fadime Ç.  adlı bir kadın,   2020 yılında 14 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli'nin Baklan ilçesine yerleşti. Anne Fadime Ç. ile  sevgili hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41) adlı istismarcı,   dost hayatı yaşadığı kadının  kendisinden 27 yaş küçük kız çocuğuna cinsel istismarda  bulundu.  Küçük kızın uğradığı istismar sonucunda hamile kaldığı ortaya çıktı.  Olayın ortaya çıkmaması adına,   Fadime Ç.  ve  dost  hayatı yaşadığı Şakir O. işbirliği yaparak kızım hamile olduğunu sakladılar. 

14 yaşındaki küçük kızın doğum sancıları başlaması ile birlikte,  Fadime Ç. ve Şakir O.  küçük kıza evde doğum yaptırmayı tasarladılar ancak  yaptıkları  plan ellerine yüzlerine bulaştı.  Küçük kızın kanaması durmayınca sağlık ekipleri haber vermek zorunda kalan,  çift  112 acil sağlık ekiplerini aradılar. 14 yaşındaki küçük kızın dünyaya getirdiği kız bebek ve  istismar  kurbanı olan küçük kız hastaneye götürüldü.  hastaneye götürmesi ile birlikte,  doktorlar küçük çocuğun  yeşil öğrenci polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte,  istismarcı  bebeğin babası olduğunu söyleyerek,  "Onunla evleneceğim"  şeklinde iğrenç bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, 'küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında soruşturma başlatılan istismarcı ile işbirliği içinde olan anne ise, küçük kız iyileştikten sonra pedagog eşliğiyle ifadesi  alınacağı için gözaltına alınmadı.  Kuvözde tutulan kız bebek ve  14 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Doğan kız bebek ve  istismarcı Şakir O.'dan DNA alındı. Şüphelinin suçunu itiraf etmesine rağmen,  alınan DNA testi sonrası  kız bebeğin kimin çocuğu olduğu  netleşecek.

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