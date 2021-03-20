14 terörist etkisizleştirildi!

Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirme açıklamasında Barış Pınarı Harekâtı bölgesi ile Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine yönelik iki ayrı saldırı ve sızma girişiminin kahraman Türk komandoları tarafından başarılı biçimde önlendiği bildirildi.

Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG üyesi 12 terörist ile Fırat Kalkanı harekâtı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 teröristin kahraman Türk komandoları tarafından etkisizleştirildiği bilgisini verdi.

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tesis edilen güven ve huzur ortamının terör örgütleri tarafından bozulmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Barış Pınarı Harekâtı

Barış Pınarı Harekâtı, 9 Ekim 2019'da TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve SMO (Suriye Millî Ordusu) tarafından, Suriye'nin kuzeyinde özerklik ilan eden SDG (Suriye Demokratik Güçleri) terör örgütüne yönelik başlatılmış sınır ötesi askerî harekât idi.

Operasyonun amacı, PKK'nın uzantısı olan SDG (Suriye Demokratik Güçleri) mensubu teröristleri sınır bölgesinden uzaklaştırılmak ve 30 kilometre derinliğe sahip güvenli bölge oluşturmak ve bu bölgeye 3,6 milyon dolaylarında Suriyeli sığınmacıyı yerleştirmekti. Barış Pınarı Harekâtı emrini veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtın "PKK/YPG terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne karşı başlatıldığını" duyurmuş ve harekat ile, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun yok edileceğini açıklamıştı.

Fırat Kalkanı Herakâtı

Fırat Kalkanı Harekâtı ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK tarafından eğitilen ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) mensupları tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılmış ve 29 Mart 2017 tarihinde başarıyla sona ermişti.

Harekâtın amacı Türkiye'nin sınırlarına tehdit olarak gördüğü terör örgütü grupları bölgeden uzaklaştırmak, bölgedeki halkın ve sınır hattının güvenliği sağlamak, göç sorununun önüne geçmek, sivillerin güvenliği için 5 bin kilometre kare derinliğinde DEAŞ, PKK/YPG ve Esed güçlerinden münezzeh Güvenli Bölge oluşturmaktı. Harekât ile PKK/PYD'nin bölgede kantonları birleştirmek suretiyle otonom yapı kurma amacının gerçekleşmesine engel olmuştu.