14 Şubat’ta Çiçek Satışları Yarı Yarıya Düştü! Esnaf İsyan Etti!

14 Şubat'ta gerçekleştirdikleri çiçek satışlarını değerlendiren 35 yıllık çiçek satıcısı Mustafa Çolakoğlu 14 Şubat’taki çiçek satışlarının geçen yıllara oranla yarı yarıya düştüğünü belirtti. 35 yıllık meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir sevgililer günü yaşadıklarını ifade eden Çolakoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.

“TELEFON ÜZERİNDEN PAKET SERVİS SATIŞI YAPIYORUZ”

Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan, vatandaşlar 14 Şubat’a özel kısıtlama muafiyetinden haberdar olmadığı için paket satışlarının geçen senelere oranla arttığını ancak genel satışlarda yüzde 50 düşüş gözlemlendiğini belirtti. Hafta sonları olan sokağa çıkma yasağında sadece paket servis üzerine çiçek satışı yapabildiklerini söyleyen Doğan, bu durumdan haberdar olmayan vatandaşların sipariş vermediğini dile getirdi.

14 Şubat için kısıtlamalardan muaf tutuldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve İçişleri Bakanlığına teşekkürlerini ileten Doğan, halkın bu izinleri bilmemesinden dolayı satışlarda ciddi düşüş yaşandığını ifade etti. Telefon üzerinden paket olarak satış yapabildiklerini fakat birebir satışlarda hem geçen seneye hem de Cuma gününe göre büyük bir düşüş gözlemlediklerini iletti.

HAFTA İÇİ YOĞUNLUK YAŞANDI

Hafta sonu ile Cuma gününü kıyaslarsak, Cuma günkü satışlarının gayet iyi olduğunu dile getiren Doğan, herhangi bir kısıtlama olmadığı için vatandaşların serbestçe gelip çiçeklerini alabildiğini söyledi. Fakat 14 Şubat’ta kimsenin izinden haberi olmadığı için satışların yarı yarıya düştüğünü belirtti.

UMDUKLARINI BULAMADILAR

Çiçekçi Mustafa Çolakoğlu, 35 senelik meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir sevgililer günü geçirdiğini söyledi. Bu sene umduklarını bulamadıklarını dile getiren Çolakoğlu vatandaşın açık olduklarından çok haberi olmadığını, çoğunluk olarak paket servis yaptıklarını ama neredeyse müşterinin yarısının azaldığını belirtti.