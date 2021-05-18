13 Yıllık Eşiyle Boşandı Sonra Arabayla Ezdi

İ.B. ve H.B. isimli çift, tam olarak 13 senedir evliliklerini sürdürmekte idi. 13 senelik evliliklerini devam eden çift İ.B.’nin isteği üzerine boşanma kararı aldı ve çift mahkeme kararı ile boşandı. Fakat İ.B., boşanma davası sonrasında pişman olduğunu söyledi ve eşini sık sık rahatsız etmeye başladı. 13 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan, boşandıktan sonra ise kararını değiştirip pişman olduğunu ifade eden İ.B. isimli şahıs, boşanma davasının tamamlanmasından sonra eski eşi H.B.’yi çok rahatsız etti ve son davranışı adeta dehşet verdi. Pişman olmasını gerekçe göstererek eski eşini defalarca rahatsız eden İ.B. isimli şahıs, son olarak 13 senelik eski eşini arabayla ezdi ve genç kadın hastanede tedavi altına alındı. Bunun yanı sıra, çiftin iki tane çocukları olduğu bilgisine de ulaşıldı. İşte İ.B. isimli şahsın isteği üzerine boşanan fakat yine İ.B. isimli şahsın pişman olması üzerine araba ile ezilen zavallı kadın hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

2 tane çocukları olan ve 13 senedir evli olan çift, evliliklerinin son zamanlarında İ.B. isimli şahsın isteği üzerine boşandı. Fakat boşanma davasının tamamlanması sonrasında İ.B. pişman oldu ve iddialara göre 2 çocuğunun annesi 13 senelik eşini defalarca rahatsız etti. H.B. ise 2 çocuğunun babası 13 senelik eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Fakat bu sefer de eski eşi tarafından kesici alet ile tehdit edilmeye başlandı. Bu tehditler 2 sene boyunca devam etti ve uzun süre boyunca eski eşi tarafından hem taciz edildi hem de tehditlere uğradı. Genç kadın, tehditler bittiği sandığı zaman ise 13 senelik eski eş, eski eşinin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi ve kendisine aşağı inmesini istediğini ifade etti. Yapılan iddialara göre boşandıktan sonra 2 sene boyunca eski eşini hem taciz eden ve hem de tehditler savuran eski eş, “elimde kezzap var seni öldüreceğim” şeklinde tehditler savurdu ardından hem zavallı kadını hem de zavallı kadının erkek kardeşini araba ile ezdi.