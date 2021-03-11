13 yaşındaki çocuk yaralandı, ülke karıştı!

Fransa'nın Lyon şehrinde 3 Mart 2021 tarihinde scooter ile gezen 13 yaşındaki bir çocuk kaza geçirdi. Söz konusu çocuk kaza neticesinde ağır bir şekilde yaralandı. Lyon şehrinde yaşayan kişiler, bu durumdan polisi sorumlu tuttu. Ortalığın yangın yerine döndüğü şehirde halk ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Her yeri ateşe verdiler

Lyon şehrinde çöp konteynerleri ile araçlar bir haftadır göstericiler tarafından yakılıyor.

Ne olmuştu?

Olay, 3 Mart 2021 tarihinde Fransa'nın Lyon şehrinde meydana gelmişti. Söz konusu şehre bağlı Duchere bölgesinde 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk scooter ile gezerken kaza geçirmiş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Polis ekiplerine ait sivil bir aracın söz konusu çocuğu korkutma amaçlı kovaladığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine kasksız olduğu görülen çocuğun scooterdan düştüğü ve başını yere çarptığı, polis ekiplerinin ise oradan hızlı bir şekilde uzaklaştığı iddia edilmişti. Lyon şehrinde yaşayan kişiler, bu nedenle çocuğun ağır yaralanmasından polis ekiplerini sorumlu tutmuşlardı.

Söz konusu çocuğun kardeşi olan Hamza C., konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçeklerin tespit edilmesi amacıyla çaba harcayacaklarını ve olayı yargıya götüreceklerini söylemişti. Lyon Savcılığı tarafından olaya ilişkin tahkikat başlatılmış, Ulusal Polis Soruşturma Birimi tarafından da gerekli incelemelerin yapılacağı ifade edilmişti.

"Polisin ilgisi yok" denilmişti

Lyon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin bu olaylar asla bir ilgisi olmadığı ifade edilmişti. Fakat Bron, Rillieux-la-Pape ve La Duchere semtlerinde bir haftadır araçlardan bazılarının camlarının kırıldığı, bazılarının da yakıldığı görülüyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Lyon şehrine bağlı Mermoz-Pinel semtinde 10 Mart 2021 tarihinde 5 çöp konteyneri ile bazı araçların ateşe verildiği bildirilmişti.

9 kişi gözaltında

Lyon şehrine bağlı La Duchere semtinde 6 Mart Cumartesi günü polis ekipleri ile gençler arasında arbede çıkmıştı. 9 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. 30 kişiden meydana gelen bir grup tarafından Bron bölgesinde polis aracına yönelik saldırı düzenlenmişti. Olayların kontrol altına alınamaması üzerine başkent Paris'ten Lyon şehrinde 200'ü aşkın polis yollanmıştı. Bron Belediye Başkanı, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı düğmeye basılmasının ardından bu olayların çıktığını iddia etmişti.

Lyon şehrinde yaşanan gerginlik bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:06