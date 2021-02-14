13 Vatandaşımızın Şehit Düşmesinin Ardından Siyasiler Ne Dedi?

Irak’ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde gerçekleşen Pençe Kartal- 2 Harekâtında 3 tanesi üst düzey olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirilmişti. 2 kişi de yakalanırken hain teröristler tarafından alı konulan 13 sivil ve masum vatandaşımız maalesef ki şehit düştü.

Bu olayın ardından ise başta Hulusi Akar olmak üzere birçok siyasiden açıklamalar ve tepkiler geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik ve özel harekât olarak belirttiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz olarak yakalandığını 2 tanesinin de ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bakan Akar, operasyonun tamamlandığını, askerlerimizin üslerine güvenle döndüğünü ve bölgenin büyük anlamda temizlendiğini açıkladı.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Kara operasyonun başlangıcında 3 kahramanımız şehit düşerken 3 personelinde yararlandığı açıklandı.

Mağarada ise 13 vatandaşımız alı konuşmuştu. Bu 13 vatandaşımızın da ne yazık ki naaşlarına ulaşıldı. Gelen açıklamalara göre 12 tanesi başlarından bir tanesi de omzundan vurularak şehit düştü.

Vatandaşlarımı şehit eden tüm teröristler ise etkisiz hale getirildi.

"Keşke oradan sağ salim çıkarabilseydik"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerken, yararlı personeller için de şifa diledi.

Aynı zamanda Akar, keşke 3 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik fakat caniler masumları katliamla şehit ettiler ifadeleriyle açıklamasını yaptı.

Daha sonra ise Akar, Orgeneral Güler başta olmak üzere başarılarından dolayı tüm komutanları sırasıyla tebrik etti.

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklama da mağara katliamının PKK ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Bahçeli, bundan sonra hiçbir ey eskisi gibi olmayacak dedi ve herkes tarafını ve tercihi yapmalıdır ifadesini ekleyerek son olarak “Ya hıyanet ya hidayet ya melanet ya da millet” dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, PKK’nin bir cinayet şebekesi olduğunu tekrar gösterdiğini ve 13 masum vatandaşımızın başına gelenlerin tüm insanlığa saldırı olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda sosyal medya hesabından Çelik, Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz sözlerini ekleyerek bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz diyerek görüşlerini bildirdi. Son olarak da Çelik, milletimize bağ sağlığı diledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Gara bölgesinde hain ter örgütü tarafından alçakça şehit düşen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilediğini aktardı. Ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı da dileyen Kılıçdaroğlu, milletimizin başı sağ olsun ifadelerine de verdi.